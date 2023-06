La defensa de Mauricio Ojeda, inspector de Ecogas investigado por la muerte de Melina Romero tras una explosión de gas en Trinidad, comentó que colaborarán con la investigación. Para la defensa, se hicieron cambios que no fueron avisados al ente.

Según la investigación que tiene la defensa, al momento de dar la habilitación se instaló un flexible de 50 centímetros. Después de la explosión en el termotanque, en las pericias se encontró que el flexible era de un metro y medio.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Otra de las herramientas que quiere usar la defensa es el chat de WhatsApp del consorcio donde Melina avisaba que había olor a gas en el departamento. “Si se notificó y se hicieron reclamos, ¿por qué no se cerró el artefacto?”, comentó la abogada defensora.

Uno de los vecinos del consorcio contó que en su primer año de alquiler tuvo que cambiar el termotanque, cambiar las conexiones de gas, el mantenimiento de la cocina y que después de dar a conocer la factura al propietario, no le querían reconocer los gastos. Pero que logró que le devolvieran el dinero al retrucarle que el contrato no estaba registrado en AFIP y que iba a hacer problema por ello. “Como no les conviene, me devolvieron la plata calladitos”, dijo el vecino.

El caso

Melina Romero, de 39 años, murió tras sufrir heridas en una explosión dentro de su departamento, debido a una fuga de gas.

La mujer advirtió en el grupo de WhatsApp del consorcio los problemas que le traía el departamento que alquilaba hacía cuatro años: el olor a gas y el problema del termotanque eran los motivos de queja, según manifestó un familiar de Romero.