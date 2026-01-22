Un delincuente encapuchado le robó y golpeó brutalmente a una jubilada de 74 años

Una jubilada, de 74 años, vivió una madrugada de terror en su domicilio del barrio René Favaloro, en Pocito. Un delincuente encapuchado, que habría actuado sabiendo que la mujer estaba sola, forzó una de las ventanas para ingresar a la vivienda cercana a calles Frías y Agustín Gómez. En el interior, el sujeto atacó brutalmente a la anciana mientras dormía, dejándola inmovilizada para registrar la propiedad en busca de objetos de valor.

Como consecuencia de la agresión, Torres sufrió un corte en los labios y un hematoma, aunque no requirió traslado hospitalario tras ser asistida por personal médico y un efectivo de la Unidad Operativa del barrio Teresa de Calcuta.

El malviviente huyó por la misma vía de ingreso llevándose únicamente un teléfono celular y pertenencias de escaso valor, sin sustraer dinero ni electrodomésticos costosos.

Tras el ataque, la víctima quedó en estado de shock y atravesó una crisis nerviosa, tomando intervención la Subcomisaría Buenaventura Luna y el fiscal de turno de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad.