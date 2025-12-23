Un empresario sanjuanino estafó a un hombre por $4.5 millones

La justicia sanjuanina formalizó la investigación penal contra Juan Marcelo Conca Zamora por el delito de estafa. El caso, caratulado contra Conca Juan Marcelo en perjuicio de García Pérez Pablo Robertino, se originó tras la compra de un contenedor marítimo por USD 4.700 pactada en abril de 2024.

El damnificado realizó dos transferencias, una por $3.150.000 en septiembre de ese año y otra por $1.274.000 en abril de 2025, sumas recibidas por el titular de la firma "San Juan Terra S.A.S. Módulos Habitables". Tras cobrar, el imputado evitó la entrega con excusas sobre envíos desde Chile hasta que en agosto de 2025 bloqueó al denunciante de WhatsApp.

Publicidad

Investigaciones posteriores revelaron que el domicilio legal de la empresa funciona en un terreno baldío. El sujeto presenta una situación financiera de riesgo irrecuperable con deudas por cheques rechazados superiores a los $16.000.000 y antecedentes por otros delitos como robos y pedidos de captura previos.

Tras declarar legal la detención realizada el 17 de diciembre, el juez Roberto Jorge Montilla fijó seis meses para la investigación. Conca deberá presentarse mensualmente ante la comisaría, tiene prohibido salir del país y no puede contactar a García Pérez ni obstaculizar el proceso.

Publicidad

El Ministerio Público Fiscal obtuvo un embargo preventivo por $8.000.000. La medida cautelar alcanza cinco cuentas, incluyendo Mercado Libre y los bancos Galicia e Industrial.