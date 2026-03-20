Tener plantas en el hogar no solo aporta estética: también puede mejorar la salud mental. Un estudio reciente reveló que las personas que conviven con plantas en su casa experimentan niveles más bajos de estrés, incluso con interacciones breves.

La investigación, basada en trabajos publicados en revistas científicas, demostró que interactuar con plantas durante apenas 15 minutos puede generar una reducción significativa del estrés en comparación con actividades realizadas en ambientes sin vegetación.

Para llegar a estas conclusiones, los especialistas analizaron distintos escenarios cotidianos y midieron indicadores fisiológicos como la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Los resultados mostraron que quienes estaban en contacto con plantas (ya sea tocándolas o simplemente teniéndolas cerca) lograban una recuperación más rápida tras situaciones de tensión.

Según explican los investigadores, esto ocurre porque la exposición a elementos naturales activa respuestas del sistema nervioso vinculadas a la relajación. Es decir, el contacto con la naturaleza, incluso dentro del hogar, puede generar una sensación de calma y bienestar emocional.

Además, los entornos con vegetación favorecen una mayor sensación de confort, conexión y equilibrio, factores que ayudan a reducir la ansiedad cotidiana, especialmente en contextos urbanos donde el acceso a espacios verdes es limitado.

En este contexto, sumar plantas a los ambientes aparece como una estrategia simple, accesible y efectiva para mejorar la calidad de vida. Un pequeño cambio en el hogar que, según la ciencia, puede tener un impacto directo en la salud emocional.