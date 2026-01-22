Nassur Bacem, futbolista de 27 años que defendía al Moncarapachense, falleció este jueves tras desplomarse en pleno partido de la Copa de la Asociación de Fútbol del Algarve en Portugal, cuando su equipo enfrentaba al Imortal en los cuartos de final del certamen. Bacem cayó súbitamente al césped en el minuto 27 del encuentro, sin contacto previo con otro jugador, lo que generó una inmediata intervención médica en el campo.

El joven se desvaneció en medio del encuentro, lo que provocó la inmediata suspensión del partido.(Foto: Moncarapachense/Web)

Los servicios de emergencia y el cuerpo técnico del Moncarapachense acudieron rápidamente para asistir al jugador, utilizando incluso un desfibrilador en el terreno de juego, pero no fue posible salvar su vida. Fue trasladado al hospital más cercano, donde se confirmó su fallecimiento debido a un paro cardiorrespiratorio, según informaron medios locales.

Publicidad

El club y el entorno futbolístico expresaron su consternación por la pérdida del joven jugador, cuya carrera se desarrollaba en ligas modestas del fútbol portugués, y cuyo fallecimiento provocó la suspensión del partido y escenas de enorme dramatismo tanto dentro como fuera del estadio ante la gravedad del suceso.

La noticia se suma a una serie de tragedias deportivas recientes, recordando al mundo del fútbol la fragilidad de la vida de los atletas incluso en actividad, y reabre el debate sobre la importancia de los controles médicos y la rápida respuesta en casos de emergencias cardíacas durante competiciones.