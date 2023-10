Un hombre de 43 años fue encontrado muerto en el interior de su casa en Capital. Si bien una situación en el Hospital Rawson retrasó que se constatara la causa de la muerte, horas más tarde el resultado de la autopsia realizada por personal de la Morgue Judicial, determinó que la víctima falleció de causas naturales.

Fuentes judiciales explicaron a DIARIO HUARPE que el hombre de 43 años, identificado como Alejandro Tello, se encontraba en compañía de su hija en el interior de su casa de calle Güemes y Mariano Moreno, en Capital, cuando se descompensó. Fue su propia hija quien alertó al 911 sobre lo sucedido y fue en búsqueda de la ayuda de vecina, una mujer de apellido Sandra, quien al ingresar a la casa se encontró con Tello tendido en el suelo del comedor inconsciente.

Tras la demora en el Servicio de Urgencias Médicas, la víctima fue trasladada de manera particular hasta el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson, donde fue asistido y finalmente se constató el fallecimiento. Pero en el hospital no extendió el certificado de defunción, dado que no pudo determinar la causa de muerte, por esto tuvo que intervenir la justicia.

Personal de fiscalía se hizo presente en el lugar y el médico legista de Criminalística, Leonardo Munafó, fue quien examinó el cuerpo ante la negativa por parte del nosocomio de extender el certificado de defunción correspondiente.

El profesional determinó que no había signos de violencia y ante la falta de antecedentes de enfermedades, se dispuso el levantamiento y posterior traslado del cuerpo hasta Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente y determinar las causas de fallecimiento. Sin embargo, finalmente se constató que la muerte fue por causas naturales.