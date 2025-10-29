Un violento episodio ocurrió durante la madrugada de este martes en el lote 7 del barrio Ejército Argentino, en Santiago del Estero, cuando un joven de 27 años, identificado como Gastón Joaquín Orieta, fue apuñalado en el corazón por su pareja, Micaela Gómez, de 25 años, luego de una discusión por dinero.

Según detallaron fuentes policiales, el ataque se produjo con un cuchillo de carnicero, tras lo cual la víctima solicitó ayuda a familiares y vecinos. La rápida intervención de la policía y del SEASE permitió que Orieta fuera trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde fue sometido a una delicada cirugía y quedó internado en terapia intensiva. Los médicos indicaron que las próximas 72 horas serán claves para su recuperación, y su pronóstico es reservado.

La fiscal Andrea Juárez, a cargo de la investigación, ordenó el secuestro de celulares, el arma del ataque, prendas de vestir y otros elementos personales vinculados al hecho. Por su parte, Gómez fue detenida y alojada en una sede policial para mujeres, imputada por homicidio en grado de tentativa, mientras se espera que se le fije la fecha de indagatoria. La fiscal también solicitó la asistencia de un médico de Sanidad Policial para verificar su estado de salud.

El hecho generó conmoción en la zona, y los voceros confirmaron que la agresión se desató por un conflicto relacionado con dinero. Se prevé que durante este miércoles se brinde un informe actualizado sobre la evolución de la víctima.