Un policía fue condenado a 10 años de cárcel por golpear y abusar sexualmente de una mujer

El cabo primero de la Policía de San Juan, César Bordón, fue condenado a 10 años de prisión efectiva por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y abuso sexual con acceso carnal. La sentencia fue dictada por el juez de garantías Juan Gabriel Meglioli durante la tarde de este lunes, tras una semana de desarrollo del juicio oral y público.

El proceso judicial se originó a partir de denuncias presentadas en la Unidad Fiscal de Violencia de Género (UFI CAVIG) durante el año 2023. En dichas presentaciones, la víctima relató haber sufrido un prolongado ciclo de violencia entre los años 2018 y 2023, el cual incluía agresiones físicas, amenazas con arma de fuego y un ataque sexual.

Publicidad

La causa tuvo inicialmente un sobreseimiento solicitado por la fiscalía y decretado por el juez Federico Rodríguez. Dicha resolución fue posteriormente revocada por el juez de impugnación Renato Roca, quien ordenó la reapertura de la investigación al considerar existentes elementos suficientes para sustanciar el proceso. Esta decisión permitió la elevación de la causa a juicio.

Durante el debate, se expusieron los testimonios de la víctima, peritos médicos y psicológicos, y testigos del entorno. Las pericias incorporadas al expediente respaldaron la declaración de la denunciante. Por su parte, el acusado negó todas las imputaciones durante su declaración.

Publicidad

En los alegatos finales, la fiscalía, representada por Roberto Ginsberg, y la querella, a cargo de los abogados Guillermo Toranzo y Agustín Idemi, solicitaron la pena de diez años de prisión efectiva. La defensa del imputado, ejercida por el abogado Fernando Bueno, solicitó la absolución.

Tras la lectura del veredicto condenatorio, se dispuso la inmediata detención del cabo primero Bordón, quien permanecía en libertad durante el juicio. El condenado fue trasladado a un calabozo y en los próximos días será derivado al penal de Chimbas para el cumplimiento de la pena.