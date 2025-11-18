Juan Cruz Rufino regresó a Tribunales en calidad de imputado a causa de una estafa relacionada con la venta de un automóvil. Para evitar continuar con el proceso penal, Rufino firmó un acuerdo de conciliación mediante el cual se comprometió a devolver $5.000.000 al denunciante, Bruno Fernández.

Este acuerdo fue homologado el lunes por el juez de garantías Roberto Montilla. En la audiencia, el fiscal Adrián Riveros de la Unidad de Soluciones Alternativas y el abogado querellante estuvieron presentes, junto a Rufino y su defensora. El cantante sanjuanino se comprometió a pagar el monto total a Fernández en 17 cuotas mensuales de $300.000.

Publicidad

La disputa comercial se originó en marzo pasado, luego de que Rufino utilizara la plataforma Marketplace de Facebook para ofrecer en venta un vehículo Fiat Uno Fire. Bruno Fernández, el damnificado, acordó pagar por el vehículo entregando una motocicleta Honda CV190 Repsol y la suma de $300.000 en efectivo.

Fernández relató que Rufino le aseguró que "todos los papeles del auto estaban en regla". Sin embargo, después de concretar el trato, el damnificado no pudo realizar la transferencia vehicular. La razón era que el titular del automóvil había fallecido hacía dos años y existían inconvenientes con los familiares.

Publicidad

Según Fernández, cuando reclamó la devolución de la moto y el dinero, Rufino le informó que ya se había gastado el efectivo y que no poseía la moto. Anteriormente, el cantante había firmado un documento prometiendo devolver $5.100.000 (el valor acordado) en un plazo de 30 días, compromiso que "Nunca cumplió". El damnificado afirmó que Rufino lo tuvo "dando vueltas con mentiras tras mentiras" y que la maniobra lo dejó "sin el auto, sin mi moto y la plata", por lo cual radicó la denuncia por la maniobra fraudulenta ante la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Si Rufino cumple con el pago estipulado en las 17 cuotas, la causa por estafa será dada por extinguida.

Cabe destacar que Rufino ya había regresado a Tribunales a un mes de haber sido imputado por los delitos de daño y presuntas amenazas a su pareja. Esa otra causa, que data del 15 de octubre pasado tras un episodio violento en su casa de Chimbas, aún sigue su curso. Según la UFI CAVIG, el artista presuntamente rompió una netbook y un espejo, clavó un cuchillo en la pared para intimidar, e incluso pudo haber tomado del cuello a su pareja durante una discusión. Por esa investigación, aunque recuperó la libertad, el juez Guillermo Adárvez le impuso prohibición de acercamiento y otras medidas de coerción.