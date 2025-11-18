La historia de La China Suárez y Mauro Icardi sigue sumando episodios a lo que las fuentes describen como una "novela turca". Recientemente, se reveló que el aniversario de la relación entre la actriz y el futbolista coincide con una fecha trascendental para el ex de Suárez, Benjamín Vicuña.

Según los detalles proporcionados, La China y Mauro anunciaron que celebran el aniversario de su amor el 29 de noviembre. Esta fecha, sin embargo, es la misma en la que el actor chileno cumple años. Vicuña, nacido el 29 de noviembre de 1978, celebrará sus 47 años en esa misma jornada. Este es un "detalle" que apareció en el medio de la relación de Icardi y Suárez, y que los une de manera "escandalosa" e involuntaria.

Publicidad

A pesar de esta coincidencia, la actriz se mostró "ultra enamorada" de Icardi y lo definió como "el hombre ideal". Ella reveló que la conexión con el futbolista fue un "renacer de ese pozo".

En una confesión íntima a Moria Casán, La China Suárez fue "lapidaria" al hablar del final de su vínculo con Vicuña. La actriz detalló que su relación con el actor estaba “muy desgastada” y que factores como la rutina, las diferencias y la falta de gestos afectivos la llevaron a sentirse emocionalmente “bajo tierra”. La actriz también confesó a la conductora que "No me sentía deseada".

Publicidad

Se menciona que Icardi es quien lleva la cuenta de las "fechas precisas". Aunque la ex pareja y el futbolista hablaron sobre esta fecha escandalosa, se infiere que a Benjamín Vicuña "seguramente no le gustó nada" escucharlos.