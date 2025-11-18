El Servicio Meteorológico Nacional emitió un pronóstico para la provincia de San Juan, destacando condiciones de viento significativas para la jornada del miércoles 19 de noviembre. Si bien las condiciones del martes 18 se presentan dentro de parámetros normales, se anticipa un notable incremento en la intensidad del viento a partir de la madrugada del día siguiente.

Martes 18 de Noviembre

Durante la jornada del martes, se prevé un día con cielos algo nublados a parcialmente nublados. No se registran probabilidades de precipitación. La temperatura máxima alcanzará los 36°C durante la tarde, con una mínima de 22°C. Los vientos se mantendrán moderados, con velocidades entre 7 y 22 km/h, provenientes predominantemente del sector sureste. Las ráfagas no se pronostican como un fenómeno relevante para este día.

Publicidad

Miércoles 19 de Noviembre

El día miércoles presentará un cambio notable en las condiciones de viento. El cielo se mantendrá entre ligeramente nublado y parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias. La temperatura máxima será de 32°C.

El fenómeno más relevante será el incremento sostenido de la velocidad del viento. Durante la madrugada, se registrarán vientos del sector sur con intensidades entre 13 y 22 km/h. Sin embargo, es durante la mañana cuando se prevé el evento de mayor intensidad, con vientos del sureste que alcanzarán velocidades sostenidas entre 23 y 31 km/h. Este período estará acompañado de ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, lo que constituye el principal motivo de atención. Para la tarde y la noche, se espera que la velocidad del viento disminuya levemente, manteniéndose entre 13 y 22 km/h, pero con dirección variable entre el sureste y el sur