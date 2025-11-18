En medio de una fuerte crisis deportiva y un clima explosivo por el cuestionado arbitraje de Andrés Gariano, el ciclo de Frank Darío Kudelka en Huracán llegó a su fin. El entrenador presentó su renuncia tras el empate con Barracas Central, encuentro que terminó en escándalo y dejó al Globo fuera de los playoffs del Torneo Clausura. Si bien el club aún no lo oficializó, la decisión ya fue transmitida a la dirigencia.

El partido estuvo marcado por la controversia: Huracán sufrió dos penales en contra y no pudo sostener la ventaja que necesitaba para avanzar. Apenas finalizó el encuentro, los jugadores rodearon a Gariano para reclamarle por su desempeño y Kudelka se sumó al cruce con un reproche personal: “Vos te metiste con mi familia”. La respuesta del árbitro agravó la situación: “Vamos a hablar y te voy a romper todo”, contestó, en una frase que quedó grabada y generó indignación en Parque Patricios.

La seguridad intervino para escoltar al juez mientras crecían los reclamos dentro y fuera del campo de juego. Más allá del escándalo, el ciclo del entrenador ya mostraba señales de desgaste: de los últimos 12 encuentros, Huracán solo había ganado dos. La derrota por 2-0 ante Newell’s en el Ducó la fecha anterior había tensado aún más el clima con los hinchas, que manifestaron su descontento con silbidos e insultos. Incluso Leonardo “Colo” Gil protagonizó un momento de tensión que terminó con disculpas públicas tras ser calmado por el DT.

Kudelka, que había iniciado su tercer ciclo en el club en marzo de 2024, dirigió 84 partidos con un saldo de 39 victorias, 25 empates y 20 derrotas. Pese al subcampeonato en el Torneo Apertura, no logró mantener la regularidad ni llevar al equipo a posiciones de copa internacional. El Globo cerró la temporada en el 12° puesto, con 47 puntos y sin pasaje para las competencias continentales de 2026.