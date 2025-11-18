La presentación del comediante Guillermo Selci programada para el 20 de noviembre en el Teatro Oscar Kümmel de San Juan fue cancelada definitivamente. El evento, que formaba parte de la gira nacional del artista, genera particular atención por el contenido explícito de su repertorio humorístico, caracterizado por abordar temáticas de extrema sensibilidad social.

El estilo "humorístico" de Selci se enmarca dentro de la categoría de humor negro o "ácido", destacándose por incluir en sus rutinas referencias directas a casos de violencia de género, abuso sexual infantil y condiciones discapacitantes. Es que Selci es famoso por utilizar en sus shows chistes relacionados con femicidios, niños violados y personas con síndrome de Down, lo que había generado un amplio rechazo en diversos sectores de la comunidad sanjuanina.

Publicidad

A través de sus redes sociales, el humorista ha catalogado específicamente la fecha sanjuanina con la leyenda "CENSURADA" y el símbolo de prohibido (🚫), acompañado de la frase "Venite antes que me cancelen en tu ciudad". Esta denominación aparece exclusivamente en la programación correspondiente a San Juan, no registrándose similar calificación en otras provincias del itinerario.

La cancelación se confirma mediante la imposibilidad de adquirir entradas a través de los canales habituales, donde el enlace de compra muestra la leyenda "fuera de venta". La programación original del teatro indicaba para el 19 de noviembre el espectáculo "SELCI VS MAVERICK" con un valor de entrada de $20.000, función que igualmente no se concretará.

Publicidad

Cabe destacar que San Juan constituye la única jurisdicción donde la presentación ha sido cancelada, manteniéndose activas todas las demás fechas programadas en ciudades como Mendoza, Santiago de Chile, Rosario, Santa Fe y Córdoba, entre otras. Algunas de estas funciones incluso registran el cartel de "AGOTADA", según la información proporcionada por el artista en sus perfiles oficiales.