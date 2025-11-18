El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado un notable incremento en las temperaturas para la provincia de San Juan durante la jornada del martes 18 de noviembre de 2025. Los datos técnicos indican condiciones de tiempo estable, con ausencia de precipitaciones y vientos moderados que no mitigarán significativamente las marcas térmicas previstas.

Martes 18 de Noviembre. La jornada se presentará con cielos algo nublados a parcialmente nublados. La temperatura mínima se registrará durante la mañana, con 22°C. Se proyecta un ascenso térmico constante que alcanzará su punto máximo durante la tarde, con una temperatura de 36°C. Para el período nocturno, se espera un descenso a 27°C. La probabilidad de precipitación es nula para todos los períodos del día.

Para el miércoles 19 de noviembre, las condiciones de calor persistirán, aunque con una variación en el patrón. La temperatura mínima será de 20°C durante la madrugada, ascendiendo a 24°C en la mañana. Durante la tarde se alcanzará una máxima de 32°C, para luego descender a 25°C en la noche. Cabe destacar que si bien la máxima del miércoles será inferior a la del día anterior, se registrarán vientos más intensos durante la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Indicaciones para evitar golpe de calor:

En el caso de los niños es aconsejable:

No exponerlos al sol entre las 10 y las 17 horas y nunca antes de cumplir 1 año de vida.

Si lo amamanta, ofrecerle el pecho con mayor frecuencia; recuerde que es la manera que se hidratan los bebés menores de 6 meses.

Ofrecerles abundante agua a lo largo de todo el día; que sea fresca y potable.

Ofrecerles frutas y comidas frías; no darles bebidas con alto contenido en azúcar.

Bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia, vestirlos con ropa holgada y liviana, preferentemente de algodón

Mantenerlos en lugares bien ventilados y frescos cuando la temperatura ambiente es muy elevada.

En el caso de los adultos mayores es recomendable

Tratar de que permanezcan en lugares frescos

Que consuman más frutas, verduras

Controlar el consumo de líquidos, sin esperar a que tengan sed y evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas porque eso disminuye la sensación de sed.

Es importante ofrecerles constantemente que se hidraten

Recomendaciones Generales para evitar Golpes de Calor

Aumentar el consumo de agua segura, sin esperar a tener sed. Evitando las bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

Ingerir comidas livianas a base de verduras y frutas, dando prioridad a los alimentos bajos en sodio.

Reducir la exposición al sol, principalmente en horas centrales del día (entre las 10:00 y las 17:00hs).

Reducir la intensidad de la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; también sombreго у anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados

Síntomas del agotamiento por calor