La Fórmula 1 regresa a la acción este 23 de noviembre con el Gran Premio de Las Vegas, una carrera que será determinante para el piloto argentino Franco Colapinto, quien buscará sumar sus primeros puntos desde su incorporación al equipo Alpine. La escudería francesa atraviesa una temporada complicada y acumula apenas 22 unidades, todas obtenidas por Pierre Gasly, por lo que la cita en Estados Unidos aparece como una oportunidad para revertir el tramo final del año.

En la previa del viaje a Norteamérica, Alpine presentó el nuevo diseño del monoplaza que utilizará en las últimas competencias de 2024. Con tonos más rosa y detalles renovados en su estética, el equipo difundió las imágenes en sus redes con el mensaje: “Terminando el año con un toque más rosa”, anticipando un cierre de temporada con identidad visual actualizada.

Publicidad

El circuito urbano de Las Vegas, montado sobre el célebre Las Vegas Strip, es uno de los escenarios más atractivos y recientes del calendario. Se trata de un trazado nocturno que combina secciones de calle remodeladas, zonas de pista permanente y una recta principal de casi 2 kilómetros, lo que exige motores al máximo y una aerodinámica equilibrada. Inaugurado oficialmente en 2023, marcó el regreso de la Fórmula 1 a la ciudad luego de más de cuatro décadas, tras la edición de 1982 en Caesars Palace.

Con 6,201 kilómetros de recorrido, 17 curvas y sentido antihorario, el trazado demanda precisión, velocidad y una gestión ajustada de neumáticos, mientras que su entorno, rodeado de hoteles y casinos, convierte la competencia en uno de los espectáculos más vistosos de la temporada.

Publicidad

Para el público argentino, el cronograma del fin de semana comenzará el jueves 20 de noviembre con la Práctica Libre 1 a las 21:30, continuará el viernes con la Práctica Libre 2 a la 1:00 y la Práctica Libre 3 a las 21:30. La clasificación tendrá lugar el sábado a la 1:00, y la carrera se disputará el domingo 23, también a la 1:00.

Colapinto buscará aprovechar un circuito veloz y técnico para cerrar su año debut con impacto y sumar los puntos que todavía le son esquivos.