El "WandaGate" regresó a la palestra mediática tres años después. Las recientes entrevistas que la China Suárez dio en el programa de Mario Pergolini y en el ciclo de Moria Casán, ambos emitidos por Canal Trece, reavivaron el escándalo que marcó la vida mediática de la empresaria, Mauro Icardi y la actriz en 2021. Tras la emisión, se conoció la furia de Wanda Nara.

Los dichos de la China Suárez, quien admitió haberse encontrado con Icardi en una habitación de hotel en París, generaron un profundo enojo en Wanda. La empresaria sentiría que este tema vuelve a exponerla justo en un momento judicial delicado.

Durante las entrevistas, la China Suárez no solo confirmó haberse conocido con Mauro en París, sino que también aseguró que él le mostró capturas para "comprobar" que estaba separado de Wanda en ese momento. Esta declaración reactivó la disputa, ya que Wanda siempre sostuvo, desde el inicio del escándalo, que su marido le había sido infiel y que jamás estuvieron distanciados en aquel entonces.

Según lo revelado por Guido Záffora en DDM, la reacción de la empresaria al llegar a Telefe fue inmediata: "Wanda está furiosa". Ella considera que la entrevista de Pergolini fue "liviana", pero que la de Moria Casán fue "muy potente". Aunque Wanda separa las figuras de Moria y Pergolini, ella siente que la situación es un "golpe de Canal Trece", detalló Záffora.

A pesar del enojo, Wanda ha transformado esta situación en un argumento a su favor. Ella afirma que tiene razón y que todo lo que contó sobre la infidelidad fue verdad. De alguna manera, ella utiliza esta confirmación porque tanto Mauro Icardi como la actriz reconocieron que se vieron en París.

Esta exposición mediática se dio en el "peor momento posible". Este próximo martes 18 de noviembre se llevará a cabo una audiencia clave en relación con la restitución internacional de sus hijas con Mauro Icardi. La frase que Wanda dijo al llegar a Telefe fue: "Total, nos vamos a ver en la Justicia". El panelista aseguró que la mediática está segura de que ganará esa batalla legal.