Cinco sanjuaninos fueron arrastrados por el mar en Chile y uno está desaparecido

Un dramático suceso se registró este lunes en las playas de La Serena, Chile, cuando cinco jóvenes de origen sanjuanino que se bañaban en el mar fueron arrastrados repentinamente por el fuerte oleaje y uno de ellos sigue desaparecido. El hecho ocurrió cerca de las 12:45 horas en la conocida playa Cuatro Esquinas, ubicada en la región de Coquimbo.

Según los testigos en el lugar, la fuerza del mar tomó por sorpresa al grupo, compuesto por tres hombres y una mujer, quienes comenzaron a pedir auxilio. Un deportista que pasaba por la zona logró rescatar a cuatro de los jóvenes. Sin embargo, el quinto integrante, un adolescente de 17 años, desapareció en medio de la corriente y es buscado intensamente desde ese momento.

Publicidad

El periodista Cristian Pérez Trujillo, del Diario Elqui Global, confirmó a radio Sarmiento que la familia afectada es sanjuanina. El adolescente desaparecido pertenece al grupo de tres hermanos que están radicados en Chile hace más de un año en la comuna de Altovalsol, una zona rural de La Serena. Los otros dos jóvenes involucrados eran primos que se encontraban de visita desde San Juan, Argentina.

Pérez Trujillo explicó la peligrosidad del sector de Cuatro Esquinas, una playa concurrida durante épocas estivales. Remarcó que el mar tiene la particularidad de cambiar radicalmente de tranquilo a violento "de un minuto a otro". Este cambio drástico ocurrió cuando una "nube gigante" ingresó a la playa, acompañada de vientos fuertes y vientos sur, generando corrientes marinas que desestabilizaron claramente a los jóvenes que se bañaban. El oleaje es habitualmente complejo y quizás hubo corrientes marinas que no se evidenciaban en el momento del baño.

Publicidad

La búsqueda del adolescente de 17 años continuó durante la madrugada y se retomó con mayor amplitud a primera hora del martes. En el operativo trabajan equipos de la Armada, Bomberos, Carabineros, y los municipios de La Serena y Coquimbo. También colaboran pescadores de Peñuelas, quienes por su conocimiento del mar buscaron durante la noche, aunque lamentablemente sin novedades hasta primera hora del martes. La familia está presente en la playa, siguiendo atentamente el operativo de búsqueda.