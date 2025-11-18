Tras las entrevistas que dieron la China Suárez y Mauro Icardi en los programas de Mario Pergolini y Moria Casán en El Trece, una psicóloga especializada, Florencia Rodríguez, analizó el vínculo y fue contundente respecto a los patrones de la pareja.

La profesional destacó que Icardi es quien "impone las condiciones en la relación". El propio Mauro Icardi declaró que le dejó claro a la China Suárez que a él no le gusta que realice escenas de intimidad o sin ropa en la ficción, lo que la psicóloga identificó como una "limitación a su trabajo". Rodríguez advirtió que en este tipo de parejas, no es fácil para la otra persona negarse a estas condiciones.

El análisis también se centró en la personalidad del futbolista, quien "se muestra como una persona desconfiada, rencorosa y que siempre se acuerda de todo". Según la psicóloga, esto puede ser problemático porque genera incertidumbre sobre cuándo hay perdón real o cuándo las cosas están verdaderamente bien en la relación. La experta hizo hincapié en que la pareja presenta patrones de comunicación insana y serias dificultades para resolver conflictos.

Otro punto crucial del análisis fue la incapacidad de Icardi para destacar aspectos positivos de la actriz. El futbolista llegó a declarar que la China Suárez es "muy buena en el fondo", pero la psicóloga señaló que Icardi no pudo "validarla" ni destacar ninguna característica importante de su trayectoria, a pesar de estar en el primer año de relación.

Respecto a la China Suárez, se notó "cierta tensión" en ella cuando Icardi ingresó al estudio de Pergolini y se sentó a su lado, especialmente porque estaban sentados a cierta distancia. Además, la psicóloga observó detalles en su vestimenta: Suárez apareció cubierta de blanco en un día caluroso de 27 grados, y también estaba "toda cubierta" en la entrevista con Moria.

El cuestionamiento más fuerte de la psicóloga apuntó a la conexión que une a la pareja. Florencia Rodríguez criticó los mensajes indirectos dirigidos a sus ex parejas, Wanda Nara y Benjamín Vicuña. La psicóloga preguntó cómo es posible construir algo sano si la pareja "sigue enganchada con los anteriores, ya sea desde el enojo, la bronca o la venganza". La especialista concluyó que lo que los une es "el sentimiento de venganza", ya que ambos sienten una cuestión injusta, buscan una reparación de su imagen y se conectan desde ese lugar.