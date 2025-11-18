Un insólito accidente se registró este lunes por la tarde en la Ruta 38, a la altura de La Falda, cuando un camión que transportaba ganado volcó y dejó 23 vacas sueltas sobre la calzada. El episodio involucró también a un colectivo interurbano y a una camioneta, aunque no se reportaron heridos de gravedad entre los ocupantes de los vehículos.

Las primeras averiguaciones señalaron que el conductor del camión perdió los frenos en una bajada y, al intentar evitar un choque frontal metiéndose entre los otros dos vehículos, terminó impactando contra ambos. La maniobra provocó el vuelco y la liberación del ganado, que se dispersó por el camino y las calles cercanas.

El camión provenía de La Rioja y tenía como destino la provincia de Santa Fe. Tras el siniestro, las vacas fueron guiadas y trasladadas al patio de un hotel próximo para su resguardo, según informó Cadena 3. En un video registrado por testigos se observa cómo los animales corren mientras un grupo de personas intenta controlarlos y mantenerlos unidos.

Uno de los pasajeros de la camioneta Peugeot Partner afectada calificó la escena como “un desastre” y lamentó los daños en su vehículo, especialmente en el baúl, de acuerdo con declaraciones recogidas por el diario La Voz.

En el operativo trabajaron agentes municipales de Guardia Local, bomberos de Villa Giardino y personal de la Policía de Córdoba, quienes se encargaron de despejar la ruta, asegurar el tránsito y contener al ganado disperso hasta su traslado definitivo.