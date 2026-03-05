La investigación por el brutal ataque que dejó a un hombre con graves quemaduras en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de la Capital sanjuanina avanza mientras la Justicia analiza la posible calificación legal del hecho. El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales y, según indicaron fuentes judiciales, no se descarta que el episodio pueda encuadrarse como tentativa de homicidio. La víctima, identificada como Jaime Rafael Pérez, permanece internada en estado crítico en el hospital Marcial Quiroga tras haber sido rociada con alcohol y prendida fuego durante una discusión.

El fiscal de la causa, Francisco Pizarro, explicó que el hombre continúa en terapia intensiva con pronóstico reservado. “La persona se encuentra internada en terapia intensiva en el hospital Marcial Quiroga con un pronóstico reservado, aunque estable”, señaló el funcionario judicial. También detalló que el paciente sufrió quemaduras en el 12% de su cuerpo, principalmente en el rostro, y que además se registraron lesiones en las vías respiratorias, lo que motivó que los médicos decidieran inducirle un coma farmacológico para estabilizar su cuadro clínico.

El funcionario indicó que la gravedad de las lesiones aún está bajo evaluación médica. “Presenta quemaduras externas en la zona del rostro y también afectación en las vías respiratorias, por lo que se analiza la evolución de las lesiones internas”, explicó en radio Sarmiento. De acuerdo con los informes médicos incorporados al expediente, el cuadro requiere seguimiento permanente, especialmente para determinar el impacto de las quemaduras en el sistema respiratorio, considerado uno de los factores más delicados en este tipo de casos.

Respecto a la investigación, Pizarro señaló que actualmente se están recolectando testimonios y evidencias para reconstruir con precisión cómo ocurrió el ataque. “Se están tomando declaraciones testimoniales que van a permitir establecer con claridad la mecánica del hecho y definir la imputación que se formulará”, sostuvo. En el marco del proceso, tres personas fueron detenidas y permanecen a disposición de la Justicia mientras se define su situación procesal.

La causa cuenta además con material fílmico que podría aportar elementos relevantes para el esclarecimiento del episodio. “Existen cámaras del Cisem y también registros de cámaras privadas de la zona que han permitido identificar a las personas que se encontraban en el lugar”, explicó el fiscal. Si bien los registros no captaron de forma directa el momento exacto del ataque, sí permitieron ubicar a los sospechosos en el sitio y momento del hecho, lo que constituye un elemento importante para la investigación.

También se incorporarán al expediente los testimonios de dos personas consideradas claves para esclarecer lo sucedido. “Hay dos testigos que resultan fundamentales para determinar cómo se produjeron los hechos”, indicó Pizarro. De acuerdo con lo adelantado por la Fiscalía, sus declaraciones podrían ser determinantes para establecer el grado de participación de cada uno de los detenidos en el episodio.

La audiencia de control de detención y formalización de la investigación está prevista dentro del plazo legal de las primeras 72 horas desde las detenciones. “En esa instancia se oralizarán los hechos, la prueba reunida y la imputación que corresponda”, explicó el fiscal. Además, el Ministerio Público evaluará si corresponde solicitar medidas de coerción, entre ellas la prisión preventiva, dependiendo de la calificación legal que finalmente se determine.

En ese sentido, la Fiscalía analiza distintas hipótesis delictivas que podrían surgir de la investigación. “La calificación puede variar desde lesiones hasta una tentativa de homicidio, dependiendo de la prueba que se reúna y de los informes médicos”, indicó Pizarro. La definición sobre el encuadre penal se conocerá una vez que se expongan los elementos recabados durante la etapa inicial de la investigación.