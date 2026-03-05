La Vuelta a San Juan Damas 2026 no da respiro y, tras un inicio electrizante, este jueves 5 de marzo vivirá una de sus jornadas más determinantes. La Etapa 2 pondrá a prueba la potencia individual de las ciclistas en una contrarreloj que recorrerá los paisajes de Rivadavia, en una competencia que ya cuenta con el sello de calidad del ciclismo femenino latinoamericano.

La primera etapa dejó un sabor dulce para los locales, ya que la sanjuanina Maribel Aguirre, representando a la Municipalidad de Pocito, se quedó con la victoria y se calzó la flamante malla líder. Ahora, la pedalera pocitana deberá defender su posición ante las 124 ciclistas procedentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay que integran el pelotón de esta segunda edición.

El cronograma en Rivadavia

La actividad central tendrá como epicentro el Parador del Ciclista, en el departamento Rivadavia. La concentración está prevista para las 15:00 horas, mientras que la primera competidora bajará de la rampa de largada a las 16:00 horas.

El recorrido total será de aproximadamente 12,600 kilómetros. Las ciclistas partirán desde el Parador por Avenida Libertador General San Martín hasta calle Galindez, girando al norte para ingresar a la Ruta 60. La traza continúa hasta la rotonda de la ex Cerámica San Juan, donde iniciarán el retorno por el carril opuesto para finalizar nuevamente en el punto de partida.

Una cita de nivel internacional

Organizada por la Fundación Planeta Ramírez y fiscalizada por la FACPyR, esta Vuelta amateur de alto rendimiento reúne a las categorías Junior, Sub 23, Elite y Máster (+45 años). El evento cuenta con el respaldo del Gobierno de San Juan y el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, consolidando a la provincia como la capital del ciclismo también en su versión femenina.

Se recomienda a los conductores circular con precaución por la zona de Avenida Libertador y Ruta 60, ya que habrá cortes parciales de tránsito durante el desarrollo de la competencia para garantizar la seguridad de las deportistas.

El mapa del trayecto de este jueves 5 de marzo