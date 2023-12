Una estrella de UFC quiere ser congresista o gobernador en Estados Unidos

Colby Covington no tiene planes de retirarse a un segundo plano una vez que finalice su carrera como luchador. Tras la reciente y decepcionante derrota por decisión frente a Leon Edwards en UFC 296, el combatiente de Peso Welter de 35 años ha estado activo en los medios de comunicación, explicando su rendimiento y discutiendo sus planes futuros después de su tercer intento fallido por el título. En una entrevista en el PBD Podcast, expresó su deseo de seguir los pasos de su ídolo, el expresidente Donald Trump, y embarcarse en una carrera en el ámbito político.

"Creo que soy el Donald Trump de la UFC. Él es mi mayor modelo a seguir, es mi mentor y es alguien a quien realmente admiro, así que trato de modelar mi carrera a partir de muchas de las cosas que él ha hecho. Definitivamente me gustaría postularme para el Congreso dentro de unos años, creo que sería el luchador perfecto. No soy un tipo que se vaya a vender al establishment", sostuvo Covington.

Luego, Colby resaltó: "Soy un hombre hecho a sí mismo a partir de la nada. Vengo de una familia obrera de Oregón que no tenía absolutamente nada, que vivía en parques de casas rodantes, ahora soy un atleta multimillonario, así que creo que puedo hacer grandes cosas por este movimiento republicano y conservador porque No tengo los fondos ni los medios para hacerlo. Aprecio todo lo que Donald Trump ha hecho por mí, soy un verdadero creyente, moriré luchando por ese hombre".

Covington mira a futuro

"No he pensado en eso porque todavía estoy al 100 por ciento en UFC. Siento que cuando empiezas a poner un pie en el aire y empiezas a pensar en lo que sigue, entonces probablemente deberías retirarte. Todavía no estás completamente involucrado en la lucha. Todavía sé que soy uno de los mejores luchadores del mundo. Acabo de pasar cinco asaltos con el supuesto campeón, que se suponía que me diezmaría por completo y fue una pelea muy competitiva, podría haber sido de cualquier manera", resaltó "Chaos".

Para cerrar, Colby Covington dijo: "Sin embargo, sé que soy más que un simple luchador. No soy sólo un luchador que aparece y pelea en el octágono. Eso no es todo lo que puedo hacer, soy más inteligente que eso. Puedo usar mi mente, tengo intelecto para poder navegar por las aguas y llevarme a donde quiero ir en la vida. No lo he pensado. Quiero entrar en política algún día porque quiero luchar por lo que creo. Quiero entrar al Congreso, tal vez al Senado, tal vez algo así. Quizás ser gobernador de Florida; ese sería mi mayor sueño: ser gobernador de este estado".