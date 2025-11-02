Una pareja circulaba en una moto robada y fueron detenidos

Dos personas fueron detenidas por la policía en el ingreso a Villa Navidad, en el departamento Rawson, bajo la imputación de encubrimiento. Los detenidos han sido identificados como Yesica Cardozo, de 30 años, y Axel Gustavo Cardozo, de 19 años.

La detención fue llevada a cabo por el Comando Radioeléctrico Sur. Según la denuncia policial, los sospechosos fueron interceptados cuando circulaban a bordo de una motocicleta Gilera Smach 110cc, la cual era de color negra con rojo y carecía de dominio (patente).

Tras la identificación del vehículo, se constató que la motocicleta había sido denunciada como robada previamente ante la Comisaría Séptima.

El caso está siendo investigado por esta unidad judicial. A Cardozo, Yesica, y Cardozo, Axel Gustavo, se les imputa formalmente el delito de encubrimiento. Ambos detenidos fueron trasladados a la Comisaría jurisdiccional, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.