La muerte de Federico Gastón Orihuela de 37 años, la noche de ayer viernes 9 de febrero, tras una persecución en Valle Fértil, generó conmoción, no solo en la provincia, sino también en La Rioja de donde era oriundo y en todo el país, ya que medios nacionales se hicieron eco de la noticia.

Durante este sábado, autoridades de la Policía de San Juan y de la Justicia, realizaron una conferencia de prensa para dar a conocer detalles del caso e inclusive informar como avanza la investigación. Fue en esa comunicación oficial donde las autoridades indicaron que por este hecho hay un detenido. Se trata del funcionario policial Ricardo Rodríguez.

Ante esto, familiares del camionero fallecido y su novia utilizaron las redes sociales para expresar su dolor tras el hecho.

Según indicaron, el camionero no llevaba armas, ni drogas en su vehículo, aunque sí se aclaró que el fallecido tenía una causa por violencia de género, pero no fue condenado. Además, se especificó que aún no le toman declaración al policía investigado por este hecho y se aseguró que en los próximos días se realizará la audiencia de formalización en la que se conocerá la carátula de la causa.

El caso

La víctima, quien recibió 5 disparos, era oriundo de la localidad riojana de Chepes, según informaron las fuentes judiciales, el fin de semana fue a disfrutar del Safari Tras las Sierras, evento que se realizó en el departamento Valle Fértil. Durante la noche del viernes los efectivos de la Comisaría 12º llegaron hasta una zona cercana a la competencia para pedirle a la gente que estaba estacionada en una zona no autorizada que se retiraran del lugar.

En medio de este operativo para desalojar un sector, los policías abordaron a Orihuela para pedirle que sacara su camión Mercedes Benz rojo. Se cree que Orihuela se habría negado a sacar su rodado del lugar y fue por eso que los policías le pidieron que los acompañara hasta la comisaria del departamento para verificar la documentación en sede policial.

El relato policial indicó que el camión y el patrullero salieron con destino a la Comisaría 12°, pero el camionero, presuntamente, pasó por la zona de San Agustín y tomó la Ruta 510 con la evidente intención de huir. En este contexto es que se dio la persecución desde San Agustín para terminar a unos 20 kilómetros hacia el Sur. Las autoridades aseguran que le dieron la voz de alto. Uno de los tres policías que iba en uno de los patrulleros comenzó a disparar.

El efectivo utilizó su arma y luego le pidió la suya a un compañero y realizó un total de 16 disparos, de los cuales al menos nueve dieron en la zona de la cabina del camión, recibiendo la víctima recibió al menos cinco disparos en su torso y piernas. Tras la muerte de Orihuela, el camión siguió circulando sin control, se cruzó de carril, chocó contra la parte trasera de un auto y terminó impactando contra unos árboles del costado. El cuerpo del camionero salió despedido quedó sin vida en el suelo.

Secuestro

En el lugar del hecho se secuestraron, cuatro armas (1 arma larga y 3 pistolas), un camión, un celular, un móvil policial, $20.000 y efectos de la víctima.