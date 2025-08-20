El intendente de Rawson y presidente de la junta departamental, Carlos Munisaga, recibió, este mediodía de miércoles 20 de agosto de 2025, al candidato a diputado nacional por el frente "Fuerza San Juan", Cristian Andino, en el edificio municipal. Tras el encuentro, el jefe comunal ratificó su apoyo a Andino de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

La reunión, que se llevó a cabo un día después de que la cúpula del peronismo sanjuanino diera su respaldo a la lista de Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo, simboliza la consolidación del apoyo político en el departamento con más electores de la provincia.

Munisaga, una figura clave del justicialismo en Rawson, le garantizó a Andino todo el respaldo de la estructura partidaria para la campaña electoral. Este apoyo es fundamental, ya que representa la unidad del peronismo y el compromiso del departamento más poblado de San Juan con el proyecto político del frente "Fuerza San Juan". La foto de este encuentro refuerza la idea de un justicialismo unido y movilizado en vistas a los próximos comicios.