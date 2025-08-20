¿Otro argentino en la Fórmula 1? La promesa que firmó con Red Bull

Una joven promesa del automovilismo con raíces argentinas se abre camino hacia la élite tras firmar con Red Bull. A partir de la temporada 2026, Mattia Colnaghi, el piloto de 17 años, se unirá a la parrilla de la FIA Fórmula 3 con el equipo MP Motorsport. Nacido en Monza, Italia, pero con un profundo lazo con Argentina, esta oportunidad marca un ascenso significativo en su carrera y lo posiciona como uno de los talentos a seguir en el deporte motor a nivel mundial.

Además de su salto a la F3, Colnaghi fue oficialmente incorporado al Red Bull Junior Team, un programa de desarrollo que ha sido trampolín para numerosos pilotos de Fórmula 1. Su ingreso a esta prestigiosa academia es un reconocimiento a su impresionante trayectoria y a su desempeño actual. En lo que va del año 2025, el joven piloto lidera la tabla de posiciones de la Eurocup-3, con cuatro victorias y dos podios, un registro que no pasó desapercibido para los equipos de primer nivel.

Publicidad

El vínculo de Mattia con Argentina es familiar. Su madre nació en la Patagonia, donde reside su abuela materna, y sus abuelos paternos y tíos viven en Buenos Aires. A pesar de haber nacido en una cuna del automovilismo como Monza, Colnaghi no olvida sus raíces: en su buzo antiflama lleva ambas banderas y en su perfil de Instagram se identifica orgullosamente como “ítalo-argentino”. Sus visitas al país cada dos años, especialmente para pasar las fiestas de Navidad, fortalecen esa conexión.

Otro nombre de Argentina se suma a Red Bull

El anuncio fue recibido con gran entusiasmo por el piloto, quien expresó: “Estoy muy emocionado por la oportunidad que me han brindado MP Motorsport y el Red Bull Junior Team. Unirme a los fines de semana de Gran Premio como piloto de Fórmula 3 es un sueño hecho realidad”. El director de MP Motorsport, Sander Dorsman, también se refirió al ascenso de Colnaghi. “Reconocimos inmediatamente su talento cuando se unió a nosotros siendo un adolescente”, afirmó Dorsman, destacando su evolución desde el karting hasta su título en la F4 Española.

Publicidad

Mientras se prepara para su nuevo desafío, Colnaghi mantiene el foco en la actual temporada de la Eurocup-3. El piloto se encuentra en la cima de la clasificación, con una ventaja de 12 puntos sobre su rival más cercano, Valerio Rinicella. Con tres victorias en su haber este año, su objetivo es consolidar su liderazgo en la próxima fecha que se disputará en el circuito de Spa-Francorchamps. Su ascenso a la F3 en 2026 será la culminación de un rápido y sostenido crecimiento en su trayectoria.