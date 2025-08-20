Insólito: piloto de avión es encontrado en estado de ebriedad antes del despegue

Un hecho insólito en el Aeropuerto de Savannah Hilton Head, Georgia, puso de manifiesto la importancia de los estrictos protocolos de seguridad en la aviación comercial. Un piloto fue detenido minutos antes de operar un vuelo, luego de que una prueba de alcoholemia revelara un resultado positivo. El incidente, ocurrido en enero de 2025, quedó documentado en video gracias a la cámara corporal de un oficial, y se viralizó en redes sociales meses después, generando una amplia repercusión.

El protagonista de este suceso es David Paul Allsop, de 52 años, quien estaba programado para pilotar el vuelo 3772 de Southwest Airlines con destino a Chicago, Illinois. Cerca de las 7 de la mañana, un fuerte olor a alcohol que emanaba del capitán alertó a las autoridades aeroportuarias. Ante esta situación, los oficiales procedieron a aplicar el protocolo de control de sobriedad, a pesar de que Allsop, en un principio, mostró renuencia a someterse a la prueba.

Durante el arresto, David Paul Allsop ofreció su versión de los hechos a los oficiales. Según lo reportado por medios locales, el piloto admitió haber consumido alcohol la noche anterior. Aseguró que solo había bebido tres cervezas y que habían transcurrido más de diez horas desde la ingesta. A pesar de su explicación, la prueba del alcoholímetro confirmó que se encontraba bajo los efectos del licor, lo que derivó en su inmediata detención.

Las consecuencias para Allsop fueron severas y fulminantes. Southwest Airlines decidió terminar su relación laboral con el piloto, argumentando su comportamiento irresponsable y la violación de las normativas de seguridad. De forma paralela, la Administración Federal de Aviación (FAA) le revocó su licencia de piloto de manera indefinida. Estas acciones, en conjunto, subrayan la tolerancia cero ante cualquier conducta que ponga en peligro la vida de los pasajeros.

El caso escaló al ámbito judicial, ya que la policía de Georgia inició una investigación penal contra David Paul Allsop. Se le imputan cargos criminales por poner en riesgo la seguridad de un vuelo comercial y la vida de los pasajeros, delitos que la ley local castiga con severidad. El incidente, que obligó a una demora y a la reasignación del vuelo, sirve como un recordatorio contundente de las responsabilidades que conlleva una profesión en la que el más mínimo error puede tener consecuencias fatales.