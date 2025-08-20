Un campeón y gigante europeo quiere fichar a Mauro Icardi por una urgencia

La reciente lesión de Romelu Lukaku ha desatado una carrera contrarreloj en el Napoli para encontrar un reemplazo en la delantera. Con el delantero belga fuera de juego hasta noviembre por un desgarro en el muslo, el club italiano ha puesto sus ojos en una lista de candidatos, entre los que destaca Mauro Icardi. La noticia del interés napolitano en el delantero argentino ha resonado fuertemente, generando inquietud y descontento entre los seguidores del Galatasaray, club actual de Icardi.

La búsqueda de un nuevo atacante se volvió urgente para el Napoli después de que el infortunio golpeara a Lukaku durante un amistoso. La baja del belga, confirmada por un comunicado oficial del club, deja a Lorenzo Lucca como la única opción viable en el ataque, una situación que el campeón de la Serie A busca remediar de inmediato. Ante este escenario, la directiva napolitana ha elaborado una terna de posibles fichajes, que incluye a Mauro Icardi junto a Artem Dovbyk y Dusan Vlahovic.

Publicidad

El interés por Icardi no es nuevo; el delantero de 32 años ya había sido vinculado al club de Diego Maradona en 2019. Sin embargo, su nombre vuelve a la primera línea de prioridades, ya que el Napoli considera que el argentino podría estar dispuesto a un regreso al fútbol italiano. A pesar de los antecedentes y el claro interés, la posible transferencia ha provocado una reacción adversa en la afición turca, que recuerda con recelo las tensiones pasadas en el mercado de pases, como la salida de Victor Osimhen.

¿Mauro Icardi vuelve a la Serie A?

La relación de Icardi con el Galatasaray y su afición es especialmente significativa. Tras 281 días de inactividad por una lesión, el delantero rosarino regresó a las canchas el sábado pasado y marcó un gol en la victoria 3-0 de su equipo sobre el Karagümrük. En ese mismo partido, Icardi, recién nombrado capitán tras la partida de Fernando Muslera y en medio de negociaciones para renovar su contrato, fue ovacionado por la hinchada, reafirmando su conexión con el club en un momento crucial.

Publicidad

El resurgimiento deportivo de Mauro Icardi, que lo ha vuelto a colocar en el centro del fútbol internacional después de meses de enfocarse en su vida personal, se produce en un momento de incertidumbre. Aunque su futuro contractual con el Galatasaray parece encaminado hacia una extensión, el repentino interés del Napoli ha añadido un nuevo capítulo a su carrera. La directiva napolitana deberá sortear la resistencia de la afición turca y las posibles complejidades del traspaso para asegurar los servicios del delantero.