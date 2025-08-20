El Instituto de Exploraciones y Explotaciones Mineras (Ipeem), dependiente del Ministerio de Minería de San Juan, informó que adjudicó dos áreas mineras tras el Concurso Público convocado a fines de 2024. Se trata del área 13, denominada Marisa I, ubicada en el departamento Calingasta y adjudicada a la empresa Andes Corporación Minera Sociedad Anónima, y del área 10, denominada Girasol, ubicada en el departamento Iglesia y otorgada a la empresa Compañía Minera Aguilar Sociedad Anónima.

El proceso se inició con la publicación del llamado a Concurso Público de Licitación en el Boletín Oficial los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2024. Posteriormente, el 26 de marzo de 2025 se realizó la apertura del sobre número 1 y el 25 de abril de 2025 la apertura del sobre número 2. De las seis áreas incluidas en el concurso, dos ya tienen definición de adjudicatarán etapa de definición contractual con cada una de las compañías adjudicatarias. Los convenios corresponden a contratos de exploración con derecho a explotación, que habilitan a las empresas a realizar las tareas de estudio y desarrollo en las zonas otorgadas.

Publicidad

Con esta resolución, San Juan avanza en el proceso de adjudicación de áreas mineras que integran el paquete de concesiones puestas a disposición en 2024, en el marco de la política provincial de promoción de la actividad minera bajo mecanismos de concurso público y transparencia administrativa.