Hacer actividad física sigue siendo recomendable incluso en días calurosos, siempre que se adapten horario, intensidad y condiciones. La Dra. María Alejandra Angrisani, cardióloga y especialista en medicina del deporte, aconseja entrenar temprano en la mañana o al atardecer, evitando el tramo entre las 10 y las 16, cuando el calor y la radiación UV son máximos. Además, sugiere sesiones más cortas y frecuentes, con descansos adecuados para permitir la recuperación del cuerpo.

El calor intenso aumenta la pérdida de líquidos y sales minerales, lo que genera fatiga y riesgo de calambres o alteraciones cardiovasculares. La especialista recomienda ingerir bebidas con electrolitos con frecuencia, incluso sin sentir sed, y evitar el alcohol, que potencia la deshidratación. Según estudios del Journal of Applied Physiology, la deshidratación, incluso leve, puede disminuir el rendimiento físico y aumentar la percepción de esfuerzo.

Publicidad

Fraccionar las comidas en porciones pequeñas, priorizar frutas y verduras y evitar platos pesados ayuda al organismo a adaptarse mejor al calor. En cuanto a la ropa, se aconseja usar prendas claras y livianas, gorra o visera, y protector solar para reducir la absorción de calor y proteger la piel de la radiación UV, que se intensifica durante el verano, según la European Journal of Nutrition.

Entrenar en condiciones de calor no aumenta la quema de calorías, sino la pérdida de líquidos y minerales. Por eso, la clave es adaptar intensidad, horarios y entorno, hidratarse constantemente, cuidar la alimentación y vestirse adecuadamente. Estas medidas simples permiten disfrutar del ejercicio sin comprometer la salud durante la temporada más cálida del año.