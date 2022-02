Viajaba en auto, un perro se le cruzó y ella volcó por esquivarlo

Una mujer de 40 años viajaba en su auto cuando un can se le cruzó y por no matarlo, lo esquivó, pero no pudo controlar la estabilidad del vehículo y terminó volcando. A raíz del grave accidente, la conductora quedó internada, aunque no con serias heridas.

El siniestro vial se produjo sobre las 00.47 del domingo en calles Agustín Gómez y Garibaldi, en Rawson. Los policías de la Subcomisaría Médano de Oro intervinieron en el hecho y fueron los primos en asistir a la automovilista, que viajaba en un Citroen C4.

Hasta el lugar también arribaron paramédicos en una ambulancia y dieron el primer pronóstico de salud y las curaciones pertinentes. Posteriormente trasladaron a la mujer, cuya identidad no trascendió, al servicio de urgencia del Hospital Guillermo Rawson.

La mujer viajaba por Ruta 155 (o Agustín Gómez) cuando la sorprendió la presencia de un perro en medio de la calle. En el hospital, los médicos le dijeron que solo tenía politraumatismos, es decir, no notaron heridas más serias que esas. Por ende la asistieron y dejaron en observación por unas horas hasta que le dieron el alta.