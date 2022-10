Un comercio ubicado en Capital sufrió el ataque por parte de dos mecheras en el comienzo de esta semana. Se trata de dos jóvenes delincuentes que aprovecharon un descuido de los dueños del lugar para llevarse un parlante. El hecho quedó registrado en las cámaras del lugar y los dueños compartieron las imágenes.

El comercio que fue víctima de las mecheras se llama “San Juan Led” y está ubicado sobre Avenida Rawson, entre calles Santa Fe y Mitre, en Capital. “Esto ocurrió este último lunes, minutos antes de las 18 horas. Se llevaron un parlante que sale $15.000”, explicó uno de los dueños del local.

En ese contexto, el comerciante dijo que decidió publicar las imágenes en las redes sociales como forma de “escrache” porque la plata ya la dio por perdida, aunque le gustaría que se refuerce la custodia policial en la zona. “Hable con los comercios vecinos y uno de ellos me decía que se ha cansado de que le roben cascos. Esto es una zona liberada”, exclamó.

De acuerdo al testimonio del dueño del local, es la primera vez que ha sido robado de esta manera. “En realidad es la primera vez que me pasa o que me he dado cuenta. Siento una desilusión y un enojo enorme”, afirmó. Al mismo tiempo, comentó que el resto de los vecinos, siempre que han sido robados, han hecho denuncias, pero nadie se hace cargo de custodiar más la zona.

En las imágenes se puede observar como las mecheras ingresaron al local y solicitaron saber el precio de algún producto al vendedor. Cuando este se da vuelta, una de ellas agarra el parlante y se da a la fuga con el producto en una de sus manos, mientras la otra ladrona intenta disimular esperando la respuesta del comerciante. Luego se retira y se va caminando como si nada en búsqueda de su socia mechera.

El robo