“Si pagamos la luz, no comemos”, lo dijo un vecino de Valle Fértil que acumula más de $50.000 de deuda por el servicio

Desde el año pasado la familia Rojas Guzmán viene sufriendo por los altos montos de las facturas del servicio eléctrico y a partir de unos meses, optaron por dejarla de pagar.

“Si pagamos la luz, no comemos”, contó Raúl Rojas, vecino de San Agustín. “Es que en estos últimos meses me empezó a llegar con montos impagables y ya tengo acumulada una deuda de más de $50.000 que no sé de dónde los voy a sacar”.

Cabe recordar que desde hace unos meses a muchos sanjuaninos le están llegando facturas con totales a pagar que quiebran sus economías familiares; y más en estos momento de pandemia. Tal es así que hace unos días los usuarios indignados han presentado en Casa de Gobierno una nota con más de 500 firmas, pidiendo al Gobernador medidas urgentes para solucionar el problema.

Raúl Rojas hace monturas para caballos y otros enseres gauchescos.

Rojas hace monturas para caballos y otros enseres gauchescos, pero desde que comenzó la pandemia el trabajo se le redujo 80%. “A mí, como a la mayoría de los artesanos, la pandemia me partió al medio", dijo. "Y mire cómo será la cosa que en los últimos meses he vendido una sola montura. Diga que mi esposa es docente y con ese sueldo estamos tirando para comer; pero pagar la luz, imposible”.

La mayoría de los clientes de Rojas los tiene en las provincias de La Rioja y Córdoba, y con los aislamientos no pudo viajar más.

Boletas impagables

El artesano contó que el año pasado, en promedio, tenían un consumo que rondaba $3.000 a $4.000 mensuales, pero casi llegando a fin de año empezaron a notar que la tarifa pegó un salto y todos los meses incrementos. A tal punto que las últimas boletas de este año le han llegado con totales a pagar que rondan entre $12.000 y $16.000.

“Por más que quiera, es imposible, no tenemos chances de pagar y menos la deuda”, expresó. "Ojalá que el Gobernador entienda lo que nos está pasando y tome una medida urgente, porque los pobres que la laburamos nos vamos a quedar sin luz"

Por el momento desde Energía San Juan están proponiendo planes de pago como opción pero, como dice Rojas, ni siquiera los planes de pago son accesibles y pagables.

“Que yo sepa ni a mí ni a mi señora el sueldo se nos triplicó o cuadriplicó”, dijo con sarcasmo, “al contrario, en mi caso se redujo y parece que esto va ha seguir por largo tiempo”.