La Fiesta Nacional de la Tradición 2025 ya tiene todo listo. El intendente de Jáchal, Matías Espejo, dio a conocer la grilla completa de artistas que animarán la 64º edición de la tradicional celebración, junto con los precios y modalidades de venta de las entradas.

La fiesta comenzará el viernes 8 de noviembre en la Plaza General San Martín, donde se realizará —como novedad de este año— la elección, proclamación y coronación de la Paisana Nacional de la Tradición. Luego, el evento se trasladará al Anfiteatro Buenaventura Luna los días 14 y 15 de noviembre, con presentaciones de artistas locales, provinciales y reconocidos nombres del folclore nacional.

Publicidad

Primera noche – Viernes 8 de noviembre (Plaza San Martín)

Instituto Coreográfico Modern Dance, Periferia Folk, Taku, Jaime Muñoz, Dúo Ruarte-Molina, Agustín González, Los Videla, Los Capayanes, Melteki, Labriegos y Nombradores del Alba.

Actividades centrales: Desfile Gaucho, Desfile de Carros Antiguos con las candidatas a Paisana y coronación de la Paisana Nacional.

Entrada: libre y gratuita.

Viernes 14 de noviembre – Anfiteatro Buenaventura Luna

Actuarán Ballet Recuerdo de mi Tierra, Ballet Municipal Luis Tello, Ballet Raíces del Norte, Los Aballay, Inti Huama, Los Lucero de Jáchal, Voces del Norte, Nico Balmaceda, El Siete Cincuenta, Dúo Sánchez-Cabanay, Grupo Raíces, Hermanos Godoy, Giselle Aldeco, Algarroba.com, Guitarreros, Llokallas y Ceibo.

Actividad central: Romance de los caballos.

Publicidad

Sábado 15 de noviembre – Anfiteatro Buenaventura Luna

Se presentarán Ballet Sangre Folklórica, Ballet Añoranzas, Ballet Milagros del Tiempo, Ballet Jáchal, Telkara, Kuky Salas y Laura Castro, Auquimantu, Dúo Páez-Brizuela, Leyla Perico, Arrieros Huaqueños, Christian Herrera, “El Indio” Lucio Rojas y Lázaro Caballero.

Actividades centrales: Homenaje al “Chango” Huaqueño y Fogón de los Arrieros.

Entradas y precios

Viernes 14

General: $6.000 (acceso a tribuna o patio de comidas).

Sector Azul: $10.000 (solo silla, incluye entrada general).

Sector Verde: $32.000 (mesa y cuatro sillas, incluye entrada general).

Sector Naranja: $40.000 (mesa y cuatro sillas, incluye entrada general).

Sábado 15

General: $10.000.

Sector Azul: desde $25.000.

Sector Verde: $60.000.

Sector Naranja: $80.000.

Entradas especiales:

Jubilados: $4.000 (precio único para ambos días, solo sector general).

Personas con discapacidad: 60 cupos disponibles con acompañante.

Menores de 3 años: sin cargo.

Estacionamiento: $3.000.

Las entradas estarán disponibles próximamente en la página web oficial del Municipio de Jáchal, donde se anunciará la fecha exacta de inicio de la venta online.

Publicidad

Con una grilla variada, tradición gaucha, música y gastronomía típica, Jáchal se prepara para vivir una de las fiestas más esperadas del calendario sanjuanino.