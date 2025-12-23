Un trágico accidente aéreo ocurrió el lunes en la bahía de Galveston, Texas, cuando un avión de la Marina mexicana se estrelló mientras intentaba aterrizar en el aeropuerto internacional de Scholes. El siniestro dejó un saldo de cinco personas fallecidas, un desaparecido y dos personas rescatadas con vida.

El avión involucrado, un 'King Air ANX 1209', transportaba a ocho pasajeros en total. Entre las víctimas mortales se encuentran dos tenientes, un marino, un médico y un niño de apenas dos años, según informó la Guardia Costera de Estados Unidos, que lidera las labores de rescate en la zona.

Las dos sobrevivientes son enfermeras que formaban parte del equipo sanitario a bordo, ya que el vuelo tenía como propósito realizar una misión médica destinada al menor que lamentablemente falleció en el accidente.

El primer aviso sobre el accidente llegó a la Guardia Costera poco antes de las 15:17 horas (hora local), lo que permitió activar de inmediato las tareas de búsqueda y rescate en la bahía.

Las autoridades continúan con las operaciones para localizar al pasajero desaparecido y esclarecer las causas que motivaron el impacto del avión en las aguas de Galveston.