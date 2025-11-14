La Justicia de Neuquén imputó a una exsecretaria administrativa de la Fundación Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN), sede Senillosa, acusada de desviar más de 6 millones de pesos correspondientes al pago de cuotas escolares. La sospechosa, cuya identidad no fue revelada, habría desviado los fondos hacia su cuenta personal de Mercado Pago durante al menos tres años.

Según la fiscalía de Delitos Económicos, el presunto fraude se cometió entre 2022 y 2025. La mujer ocupó su cargo desde 2011 y tenía entre sus funciones la gestión y cobro de las cuotas mensuales y de reinscripción. De acuerdo con la fiscal Valeria Panozzo y el asistente letrado Facundo Bernat, aprovechó su posición para solicitar a las familias que transfirieran los pagos directamente a su cuenta personal, en lugar de depositarlos en las cuentas oficiales de la fundación.

La investigación detectó más de 50 transferencias irregulares realizadas por responsables de alumnos, que en conjunto suman un perjuicio económico superior a los $6.008.000. Las pruebas, según la fiscalía, son contundentes y muestran un patrón sostenido de desvío de fondos.

Durante la audiencia, la jueza de garantías Carina Álvarez aceptó la formulación de cargos por administración fraudulenta en carácter de autora, delito tipificado en el artículo 173, inciso 7°, del Código Penal. La fiscalía sostiene que la imputada incumplió su deber de gestionar y proteger el patrimonio institucional, afectando directamente las finanzas del establecimiento educativo.

Con la imputación ya formalizada, la jueza Álvarez fijó un plazo de cuatro meses para completar la investigación. Durante ese período, el Ministerio Público Fiscal deberá reunir toda la evidencia necesaria para determinar si la causa avanza a juicio oral.