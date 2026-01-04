Aerolíneas Argentinas suspende vuelo a Aruba por crisis en Venezuela

Aerolíneas Argentinas suspendió el vuelo inaugural que uniría Buenos Aires con Aruba este sábado 4 de enero de 2026. La medida se tomó tras un aviso NOTAM de las autoridades aeronáuticas de los Estados Unidos que “recomendó evitar el espacio aéreo cercano a la zona de conflicto” en el marco de una operación militar. Esta situación se desencadenó luego de la captura de Nicolás Maduro y su posterior traslado a Nueva York.

El servicio afectado, que debía despegar desde el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 23.55 del viernes, tenía todos sus 170 pasajes vendidos. La Administración Federal de Aviación (FAA) alertó sobre una “situación potencialmente peligrosa” en el Caribe, solicitando que se restringieran las operaciones comerciales en áreas próximas al conflicto en Venezuela.

Ante este escenario, la compañía resolvió cancelar la travesía por razones de seguridad, sumándose a la decisión de otras firmas internacionales que suspendieron vuelos hacia Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Desde la empresa informaron que los pasajeros damnificados “serán reubicados en vuelos de los próximos días, de acuerdo con la disponibilidad existente”.

Es importante señalar que el servicio previo desde Córdoba el 1 de enero ya debió realizar una amplia curva para esquivar el territorio venezolano debido a prohibiciones vigentes desde marzo de 2024. Aquella restricción fue una represalia del gobierno de Maduro por la confiscación de un avión de la empresa Emtrasur que terminó decomisado por Estados Unidos.