El pan integral casero en sartén es una alternativa práctica para hacer pan sin necesidad de horno y con ingredientes simples. La receta propone mezclar harinas, levadura y agua para obtener una masa suave y esponjosa que se cocina directamente en una sartén caliente.

Ingredientes:

Harina integral

Harina común

Levadura seca

Sal

Azúcar o miel

Aceite

Agua tibia

Opcional: semillas (girasol, lino, avena) para cobertura o mezcla

Preparación paso a paso

Mezcla de secos: En un bol amplio, combiná la harina integral, la harina común, la levadura seca, la sal y el azúcar (o miel). Incorporá líquidos: Agregá el agua tibia y el aceite. Mezclá con cuchara hasta formar una masa pegajosa. Amasado: Pasá la masa a una superficie ligeramente enharinada y amasá unos 8–10 minutos hasta que quede elástica y suave. Primer levado: Colocá la masa en un bol aceitado, tapá con un paño y dejá reposar unos 30–45 minutos hasta que duplique su tamaño. Formá el pan: Desgasificá suavemente y armá una bola o disco del tamaño de tu sartén. Cocción en sartén: Calentá una sartén a fuego medio-bajo, colocá la masa y cociná tapado por 10–12 minutos de cada lado hasta que esté dorado y cocido por dentro. Opcional: Espolvoreá semillas por encima antes de cocinar para agregar textura y sabor.

Trucos para mejor textura

Fuego bajo-medio: Permite que el pan se cocine por dentro sin quemarse por fuera.

Tapa siempre: Mantener la sartén tapada ayuda a que el pan se cocine con vapor y quede más esponjoso.

Amasado constante: Una buena textura parte de un amasado regular y uniforme de la masa.

Ideas para acompañar

El pan integral en sartén va muy bien con: