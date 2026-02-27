Publicidad
Cómo hacer pan integral en sartén con solo 8 ingredientes

Aprendé a preparar un pan integral casero y esponjoso sin horno, usando únicamente 8 ingredientes básicos y una sartén.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Este pan integral se hace en sartén y con solo 8 ingredientes. (Imagen ilustrativa)

El pan integral casero en sartén es una alternativa práctica para hacer pan sin necesidad de horno y con ingredientes simples. La receta propone mezclar harinas, levadura y agua para obtener una masa suave y esponjosa que se cocina directamente en una sartén caliente.

Ingredientes:

  • Harina integral

  • Harina común

  • Levadura seca

  • Sal

  • Azúcar o miel

  • Aceite

  • Agua tibia

  • Opcional: semillas (girasol, lino, avena) para cobertura o mezcla

Preparación paso a paso

  1. Mezcla de secos: En un bol amplio, combiná la harina integral, la harina común, la levadura seca, la sal y el azúcar (o miel).

  2. Incorporá líquidos: Agregá el agua tibia y el aceite. Mezclá con cuchara hasta formar una masa pegajosa.

  3. Amasado: Pasá la masa a una superficie ligeramente enharinada y amasá unos 8–10 minutos hasta que quede elástica y suave.

  4. Primer levado: Colocá la masa en un bol aceitado, tapá con un paño y dejá reposar unos 30–45 minutos hasta que duplique su tamaño.

  5. Formá el pan: Desgasificá suavemente y armá una bola o disco del tamaño de tu sartén.

  6. Cocción en sartén: Calentá una sartén a fuego medio-bajo, colocá la masa y cociná tapado por 10–12 minutos de cada lado hasta que esté dorado y cocido por dentro.

  7. Opcional: Espolvoreá semillas por encima antes de cocinar para agregar textura y sabor.

Trucos para mejor textura

  • Fuego bajo-medio: Permite que el pan se cocine por dentro sin quemarse por fuera.

  • Tapa siempre: Mantener la sartén tapada ayuda a que el pan se cocine con vapor y quede más esponjoso.

  • Amasado constante: Una buena textura parte de un amasado regular y uniforme de la masa.

Ideas para acompañar

El pan integral en sartén va muy bien con:

  • Hummus o dip de berenjenas

  • Quesos untables

  • Mermeladas caseras

  • Aceite de oliva y hierbas

  • Aguacate y tomate

