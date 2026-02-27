Sociedad > Cocina
Cómo hacer pan integral en sartén con solo 8 ingredientes
POR REDACCIÓN
El pan integral casero en sartén es una alternativa práctica para hacer pan sin necesidad de horno y con ingredientes simples. La receta propone mezclar harinas, levadura y agua para obtener una masa suave y esponjosa que se cocina directamente en una sartén caliente.
Ingredientes:
Harina integral
Harina común
Levadura seca
Sal
Azúcar o miel
Aceite
Agua tibia
Opcional: semillas (girasol, lino, avena) para cobertura o mezcla
Preparación paso a paso
Mezcla de secos: En un bol amplio, combiná la harina integral, la harina común, la levadura seca, la sal y el azúcar (o miel).
Incorporá líquidos: Agregá el agua tibia y el aceite. Mezclá con cuchara hasta formar una masa pegajosa.
Amasado: Pasá la masa a una superficie ligeramente enharinada y amasá unos 8–10 minutos hasta que quede elástica y suave.
Primer levado: Colocá la masa en un bol aceitado, tapá con un paño y dejá reposar unos 30–45 minutos hasta que duplique su tamaño.
Formá el pan: Desgasificá suavemente y armá una bola o disco del tamaño de tu sartén.
Cocción en sartén: Calentá una sartén a fuego medio-bajo, colocá la masa y cociná tapado por 10–12 minutos de cada lado hasta que esté dorado y cocido por dentro.
Opcional: Espolvoreá semillas por encima antes de cocinar para agregar textura y sabor.
Trucos para mejor textura
Fuego bajo-medio: Permite que el pan se cocine por dentro sin quemarse por fuera.
Tapa siempre: Mantener la sartén tapada ayuda a que el pan se cocine con vapor y quede más esponjoso.
Amasado constante: Una buena textura parte de un amasado regular y uniforme de la masa.
Ideas para acompañar
El pan integral en sartén va muy bien con:
Hummus o dip de berenjenas
Quesos untables
Mermeladas caseras
Aceite de oliva y hierbas
Aguacate y tomate