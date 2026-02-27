Un niño de dos años de la provincia de Santa Fe fue internado luego de ser atacado por un perro de raza pitbull, que lo mordió de forma sorpresiva, informaron fuentes oficiales. El ataque ocurrió mientras la familia se encontraba en un espacio residencial/calle cercana a su hogar, cuando el animal aparentemente “salió de la nada” y se abalanzó sobre el menor.

Tras el ataque, el nene fue rápidamente trasladado a un hospital cercano, donde recibió atención médica por las heridas. El parte oficial indicó que el menor presentaba lesiones graves compatibles con mordeduras de perro, aunque no se han difundido detalles precisos sobre su evolución médica.

Personal policial y de control de animales acudió al lugar tras el incidente y procedió a asegurar al pitbull, que quedó bajo resguardo para determinar su procedencia, estado de vacunación y la situación legal de su tenencia. La fiscalía y las autoridades sanitarias están recabando testimonios y evaluando posibles responsabilidades por parte del dueño del animal.