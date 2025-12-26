Aguinaldo impulsó las compras navideñas; ahora, el comercio teme a las páginas chinas para Reyes

Un balance "satisfactorio" y por encima de las expectativas fue el saldo de la primera etapa de las fiestas para el comercio local, según informó Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio. En diálogo con Radio Sarmiento, el referente detalló que las ventas de Navidad y Año Nuevo cerraron con un incremento interanual del 3%, superando el 2% registrado en 2024, y con un ticket promedio de $46.000.

"La verdad es que nos sorprendió, en función de que sabíamos que iban a ser bajas", admitió Rodríguez. El repunte, explicó, estuvo directamente ligado a la liquidez inyectada en el mercado: el pago de los haberes de la administración pública a fines de noviembre y, fundamentalmente, el adelanto del medio aguinaldo provincial y privado el sábado 20 de diciembre.

"Desde ese día sábado 20... el lunes y martes hemos tenido dos días muy buenos de venta, sobre todo el lunes a la tarde. La verdad que hacía mucho tiempo que no sucedía; no se podía caminar por el centro", relató el dirigente, quien señaló que el fenómeno se replicó, en menor medida, en departamentos como Rawson y Caucete.

Reyes: la batalla contra los juguetes importados y las páginas chinas

Al abordar la próxima cita comercial, el Día de Reyes, el panorama se complejiza. Rodríguez anticipó que el sector ofrecerá "mucha variedad, mucho juguete económico", pero reconoció que es un rubro "muy complicado".

El principal desafío es la feroz competencia de los productos importados. "En el país a nivel general ya hay un 70% de los juguetes que hoy se venden que son importados", afirmó. En San Juan, dijo, la realidad es idéntica, con un agravante: la irrupción de las compras directas al exterior. "Las páginas chinas, el último tiempo, se han incrementado un 240% las visitas... el consumidor va buscando precio".

Esta situación, según Rodríguez, asfixia a la industria nacional. "Nos dijeron que de cada 10 máquinas de origen nacional, seis están paradas". Para el dirigente, el problema de fondo es la presión fiscal local, que resta competitividad. Citó el ejemplo de Chile, donde "están creando páginas para competirle a las páginas chinas".

"Si el mundo está globalizado, yo también desde mi lugar, desde San Juan, puedo poner mi empresa o mi comercio e ir a jugar", desafió, anunciando que la Cámara ya trabaja en capacitaciones para comerciantes, con la visita de un experto nacional, para analizar estrategias de inserción en el mercado digital global.

Calzado, vinos y crédito: los protagonistas de la canasta

En el ranking de ventas, el calzado lideró, seguido por la regalería y la indumentaria. Una sorpresa positiva fue el desempeño de las vinotecas, que con promociones y ofertas trabajaron "bastante bien".

Respecto a los medios de pago, Rodríguez destacó una abrumadora preferencia por el plástico: "Un 70, un 80% se pagó con tarjeta de crédito", principalmente aprovechando los planes de 3, 5 y 6 cuotas sin interés. No obstante, lanzó una advertencia: "Esto hay que tener cuidado. Se atribuye un poco a la saturación que existen en las tarjetas. La gente va pagando el mínimo".

Finalmente, Rodríguez agradeció y destacó el amplio operativo de seguridad desplegado durante las compras navideñas, con una importante presencia policial que, según afirmó, permitió rápidas intervenciones y brindó tranquilidad tanto a comerciantes como a consumidores.