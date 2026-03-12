Un jubilada denunció que le robaron más de $3 millones en joyas

La zona de Trinidad fue escenario de un millonario hecho delictivo donde una jubilada de 79 años, de apellido Sotomayor, denunció la sustracción de joyas valuadas en $3.000.000. Según consta en la denuncia radicada el martes al mediodía en la Comisaría 3ª, la mujer aseguró que guardaba anillos y otras alhajas de oro en un mueble de su domicilio situado sobre calle Tucumán.

La víctima advirtió el faltante al ir a buscarlas el martes pasado, concluyendo que habían sido robadas tras revisar exhaustivamente la vivienda. Debido a que no se detectaron daños en ventanas ni signos de violencia en las puertas, la causa fue caratulada inicialmente como hurto.

Al prestar declaración ante los efectivos, la damnificada dejó entrever que sospecha de su empleada doméstica, ya que fue la única persona que entró a la casa recientemente y podría haber tenido acceso al sitio de resguardo.

Sin embargo, Sotomayor aseguró que no cuenta con datos personales ni el domicilio de la sospechosa, lo que complica su identificación inicial. Por el momento, la policía continúa con las actuaciones correspondientes para intentar esclarecer el destino de las piezas de oro desaparecidas.