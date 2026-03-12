Le robaron cheques a una familia de Caucete y cobradores le reclaman más de $50 millones

Una familia de la villa cabecera de Caucete, propietarios de una pequeña empresa de construcción, denunció un confuso episodio de estafa que involucra el robo de sus cheques y el reclamo de una deuda de $50.000.000.

Los Núñez —identidad protegida por seguridad— relataron que el domingo pasado fueron contactados por tres sujetos mendocinos con apariencia de “matones” que se presentaron en su negocio para exigir el pago de una millonaria suma. Según explicaron los hombres de manera cordial, la deuda se originó cuando dos personas compraron mercadería en un comercio del rubro cárnico en Mendoza utilizando cheques a nombre de la firma caucetera.

Ante la situación, el lunes último se realizó una reunión entre los damnificados, los cobradores y un abogado. En dicho encuentro, los Núñez les contaron que utilizan cheques solo para la compra de materiales de construcción y nunca hacen pagos por esos montos.

Asimismo, relataron que habían detectado la sustracción de algunos cheques de su empresa y que era evidente que el autor de ese robo andaba cometiendo estafas, aportando incluso el nombre de quien sería el responsable de la maniobra delictiva.

Tras las explicaciones, los cobradores habrían verificado en las cámaras de seguridad del negocio mendocino que las personas que realizaron la compra no eran los dueños de la constructora, por lo cual se retiraron.

No obstante, la familia manifestó que se quedó con miedo y teme que se hayan cometido más estafas con sus documentos. Por este motivo, radicaron la denuncia en la Comisaría 9na de Caucete y el caso quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.