Los senadores le vaciaron la sesión a Bullrich por orden de Karina

Patricia Bullrich sufrió un duro revés en el Senado que expone la fragilidad de su poder dentro del espacio libertario. La exministra de Seguridad intentó convocar a una sesión para este miércoles con el objetivo de acelerar la aprobación del pliego de Carlos "Coco" Mahiques, padre del nuevo ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, pero se encontró con un boicot generalizado que incluyó a bloques aliados y a legisladores del propio oficialismo.

El traspié no fue menor: ante la falta de garantías para reunir el quórum necesario, Bullrich debió dar marcha atrás con su intentona de sesionar "de prepo", en un movimiento que terminó evidenciando las profundas grietas internas del espacio que conduce Javier Milei.

El fantasma de Karina Milei

Detrás del fracaso de la senadora, las miradas apuntan directamente a la secretaria general de la Presidencia. Según fuentes parlamentarias, Karina Milei impulsó un operativo para que Bullrich no pudiera capitalizar políticamente la aprobación exprés del pliego de Mahiques, en el marco de una disputa de poder que lleva meses escalando.

El desaire a la exministra se inscribe en la misma lógica que la jugada de la hermana presidencial contra el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, a quien le negaron un cargo en la nonata Agencia de Migraciones. Valenzuela, que no asumió como senador bonaerense a la espera de ocupar ese sillón que le habían prometido, estalló este martes y lanzó una frase que resonó con fuerza en los pasillos del Congreso: "Karina lo tiene secuestrado a Milei".

Valenzuela era hasta ahora uno de los pocos dirigentes territoriales cercanos a Bullrich en la provincia de Buenos Aires que había zafado del veto de Karina. Esa suerte parece haberse agotado, y ahora el intendente corre la misma suerte que Gerardo Milman, el exdiputado que la exministra tuvo que esconder en su despacho para no ser alcanzado por la impugnación de la secretaria general.

"No va a ser candidata a vice ni a jefa de Gobierno"

En ese contexto de tensión creciente, una fuente oficialista fue despiadada a la hora de describir el futuro político de Bullrich. "La única certeza es que no va a ser candidata a vicepresidenta ni candidata a jefa de Gobierno", sentenció, en referencia a las aspiraciones que se le atribuyen a la exministra para las próximas elecciones.

La frase, replicada entre los pasillos del Senado, confirma que el operativo desgaste contra Bullrich ya está en marcha y que cuenta con el respaldo de los sectores más cercanos a Karina Milei dentro del oficialismo.

Una sesión condenada al fracaso

Según pudo reconstruirse, Bullrich convocó a una reunión de presidentes de bloque para este martes con la intención de allanar el camino hacia la sesión del miércoles. Frente al temor a que le vaciaran la cita, dibujó un extraño temario que mezclaba la recuperación de estado parlamentario para pliegos de militares postergados —un asunto que se puede votar a mano alzada en cualquier sesión— junto al pliego de Mahiques.

La reticencia de los senadores era tan alta que incluso ofreció discutir la integración de las comisiones. Los legisladores acudieron al encuentro pero advirtieron que no estaban dispuestos a sesionar antes de sentarse a conversar.

En rigor, los aliados se le plantaron a la exfuncionaria, pero la iniciativa de Bullrich venía reñida desde el principio con la lógica. Con el presidente Javier Milei de viaje en el exterior, Victoria Villarruel quedó a cargo de la Presidencia y Bartolomé Abdala, presidente provisional de la Cámara, tuvo que suspender su agenda en Expoagro para estar pendiente de la frenética rutina que quería implementar la líder del bloque oficialista.

Las quejas cruzadas

"Bullrich está acostumbrada a mandar, se piensa que está en el Ejecutivo", se quejaron los peronistas, y agregaron: "cree que porque ganó algunas votaciones, tiene el poder pero no es así".

Sin embargo, el principal problema de la exministra no viene de las filas opositoras sino del gobierno mismo. Juan Carlos Pagotto, el mendocino de origen y riojano por adopción, se convirtió en el antagonista interno de la exsenadora por mandato de los primos Martín y Lule Menem, aún cuando los libertarios traten de minimizar el operativo desgaste que ya pusieron en marcha contra Bullrich.

La jugada de Karina Milei y sus allegados parece tener un objetivo claro: limitar el poder de Bullrich dentro del espacio y cerrarle cualquier posibilidad de proyectarse electoralmente más allá de su cargo actual. La pulseada, lejos de resolverse, promete nuevos capítulos en las próximas semanas.