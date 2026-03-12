Le robaron la moto a Jaime Muñoz, el sanjuanino de La Voz Argentina

El cantante sanjuanino Jaime Muñoz, reconocido por su participación en el programa televisivo La Voz Argentina, fue víctima de un robo en la ciudad de Capital este miércoles. Según informaron allegados al músico, el hecho ocurrió aproximadamente a las 14:00 horas en el barrio Clemente Sarmiento. Los delincuentes sustrajeron su motocicleta de la parte baja del monoblock donde reside el artista.

Ante el suceso, Muñoz radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría 2da, mientras que sus familiares y amigos iniciaron una campaña de difusión con imágenes del vehículo en redes sociales. Se trata de una motocicleta KTM Duke de 200cc, color negra y con llantas naranjas. Cabe destacar que el rodado no contaba con patente colocada al momento del robo, ya que el trámite de la misma se encontraba aún en proceso.

En el marco de la búsqueda, surgieron testimonios de personas que aseguraron haber visto una moto con características idénticas en la intersección de las calles Maipú y Jujuy, dato que ya fue entregado a las autoridades policiales.

En sus plataformas digitales, el propio Jaime Muñoz difundió que ofrece una recompensa para quien pueda aportar datos certeros que permitan recuperar el vehículo. Para brindar cualquier información útil, el músico puso a disposición el número telefónico 264-475-5058.