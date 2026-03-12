Política > Escándalo
Quién es Marcelo Grandio, el conductor de TV Pública que viajó a Uruguay con Adorni
POR REDACCIÓN
Marcelo Grandio, conductor en la TV Pública, quedó en el centro de la escena tras figurar en la lista de pasajeros del vuelo privado que Manuel Adorni utilizó para viajar a Punta del Este junto a su familia durante el último carnaval. Al ser consultado sobre el financiamiento del traslado, Grandio aclaró en diálogo con C5N que “lo pagó Manu” y detalló que el Jefe de Gabinete “compró cuatro boletos” por un valor de US$3600.
El periodista y empresario, que es yerno del exaccionista de Torneos Luis Nofal, mantiene una estrecha relación con el funcionario, a quien definió en redes sociales como su “amigo eterno y colega”. En sus publicaciones, Grandio también expresó: “¡Felicitaciones a mi amigo eterno y colega @madorni! Grandioso trabajo realizado y merecido por todo lo que estás haciendo. Gracias totales por una Argentina potencia junto a la @lalibertadavanzaoficial. Fin. Vamos por más!!! VLLC”.
La trayectoria de ambos incluye un programa compartido en televisión por cable previo al salto de Adorni a la política. Actualmente, Grandio reside en Uruguay y viaja con frecuencia a Buenos Aires para conducir el ciclo “Giros, en línea recta” en la emisora estatal, además de participar en el streaming “Gritalo Mundial!” e integrar la productora ImHouse.
La vinculación cobra relevancia dado que, desde junio de 2024, los medios públicos dependen del área de Adorni, y el programa de Grandio se anunció apenas dos meses después de que el funcionario asumiera esa responsabilidad. En sus redes, el conductor también difundió una imagen con Sandra Pettovello manifestando: “¡Junto a la gran @sanpettovello! Viva el capital humano de Argentina. Fin”.