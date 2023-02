El 2022 terminó con acuerdo salarial para los docentes universitarios de todo el país, incluidos los de San Juan. La inflación acumulada del año pasado fue del 94,8% y ellos consiguieron un 86% de aumento salarial. Esta situación se iba a recomponer con incrementos en enero, febrero y marzo, pero con la inflación de estos meses a cuestas. Por este motivo, desde ADICUS informaron que el inicio de clases en la Universidad Nacional de San Juan peligra hasta tanto puedan reunirse en paritarias este 2023.

DIARIO HUARPE habló con el secretario general de ADICUS en San Juan, Jaime Barcelona, quien explicó punto por punto la situación salarial de los docentes. Tras una inflación anual del 94,8% y un aumento de sueldos del 86%, en diciembre acordaron con Nación unos incrementos mensuales del 2% en enero, 4 % en febrero y 2 % en marzo, lo que recompondría el desfasaje entre inflación y salario.

Sin embargo, el aumento llegará tarde, cuando ya la inflación haya subido aún más. De hecho, en dos meses del 2023, el índice llegó al 11,1%. “Vamos todo el tiempo entre 12 y 16 puntos detrás de la inflación, calculamos que en el 2022 perdimos lo que equivale a un salario entero por esta situación”, indicó Barcelona.

En diciembre el pacto fue que harían una revisión salarial a inicios de este año, cuestión que aún no se llevó a cabo. Tampoco el llamado a paritarias para el 2023. Es por eso y por la pérdida del sueldo contra la inflación es que desde ADICUS, en la Conadu Histórica, tomaron la decisión de iniciar el año con un plan de lucha, en el que, al menos que no resuelvan una recomposición del salario, no inicien las clases en las unidades académicas de la UNSJ.

Desde el gremio pidieron a cada movimiento o agrupación a discutir con las bases, para que el 9 de marzo se reúnan en congreso y decidan el camino a seguir.

“Decimos que peligra el inicio de clases o el cese inmediato de actividades porque en algunas unidades académicas ya para el 15 de marzo, cuando nosotros decidamos qué hacer, habrán comenzado las clases”, dijo el referente.

De esta manera, no sabrán el camino a seguir hasta marzo, pero confirmaron que lo más probable es que la medida de fuerza sea la suspensión de clases, ya que todavía no hay llamamientos por parte del gobierno para arreglar el conflicto.

El pedido

Barcelona explicó que el pedido puntual a Nación será un aumento de sueldo que recompense la pérdida de los primeros meses del año (hasta ahora, un 11%) y una cláusula gatillo acumulativa. Según comentó Barcelona, esta es la única forma de no perder contra la inflación, debido a que todas las proyecciones de este índice se quedan insuficientes.

“Queremos que la cláusula gatillo sea con respecto al salario anterior, no al de febrero o marzo. La proyección de la inflación hace rato que se está quedando insuficiente y no creemos que sea del 60% como dicen desde el gobierno. Como estamos, es difícil que a mitad de año lleguemos solo al 30% de inflación”, planteó.

Con esto Barcelona hace referencia al pedido del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, quien solicitó que los incrementos salariales llegasen solo al 60% durante este 2023.

Exigencias puntuales

● Paritarias libres y sin techos. Rechazamos los techos salariales que se intentan imponer.

● Eliminación del Impuesto a las ganancias sobre nuestros salarios y, hasta ese momento, la elevación sustantiva del mínimo no imponible de manera que no alcance nuestros salarios.

● Actualización de los haberes jubilatorios respetando el 82 % y el 85 % móvil.

● Incorporación de Ayudantes de Segunda a la Garantía Salarial.

● Implementación de un programa para docentes ad honorem y contratados.

● Revisión del nomenclador universitario