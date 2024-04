Una docente sanjuanina tomó una gran iniciativa para que sus alumnos se informen y tomen conciencia sobre la enfermedad que ya se cobró dos vidas en la provincia, el dengue. En la Escuela Ingeniero Marco Antonio Zalazar, ubicada frente a la plaza departamental de Pocito, los alumnos de tercer grado A, junto con sus papás y su maestra, realizaron una exposición para cuidarse sobre el dengue. Sandra Illanes, la docente, habló con DIARIO HUARPE y comentó que la iniciativa surgió debido a que cada vez había más casos en el departamento. De esta forma, lograron informar a todos los alumnos de la escuela mediante exposiciones de curso a curso, como así también informar a sus propias familias sobre las medidas que se debe tener en cuenta para prevenirse de la enfermedad.

“Esta iniciativa nació luego de que nos encontramos con muchos contagios en Pocito y de allí hablé con la directora Silvia Sosa y la vice Elba Martínez, quienes me dieron el 'okay' para hacer trabajos prácticos con información para los alumnos a modo de concientización”, relató la docente Illanes. Los chicos aprendían sobre qué es el dengue, cuáles son los lugares donde se reproduce el mosquito , cómo es el crecimiento del mismo, entre otros contenidos que los chicos fueron integrando y trabajando sobre ello. “Son pequeños de ocho y nueve años aprendiendo. La idea era que lo expusieran en el aula y luego fueran pasando por los cursos de la escuela a explicarle a los otros chicos”, dijo la maestra.

Los padres fueron un eslabón claro debido a que tenían que buscar la información y elaborar afiches y folletos en casa. Foto: Gonzalo Medina.

Esta iniciativa tuvo la metodología del trabajo en familia, es decir, los chicos llevaban el trabajo práctico a la casa, donde junto con sus papás y hermanos, buscaban información y creaban afiches, folletos, entre otras cosas, para que luego pudieran realizar la exposición en el establecimiento. Una de las madres, Mariela Delgado, también habló con este medio y explicó que llegó un punto en el que los chicos les enseñaban a los papás acerca del mosquito Aedes aegypti.

Los pequeños de 8 años mostraron sus trabajos pegandolos en las paredes de la institución pocitana. Foto: Gonzalo Medina.

Momento particular

“En todos estos años que siempre ha existido la enfermedad, este año me he informado más debido a que con estos trabajos tuvimos que buscar mucha información. Nos hemos informado de cosas que ignorábamos por completo y hemos estado trabajando con los padres también. Es algo que debería hacerse en todas las escuelas porque hay mucha falta de conocimiento, es una enfermedad grave y no se conoce la magnitud de la misma”, dijo la mamá.