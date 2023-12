Tras la denuncia pública que hicieron hace unos días, a través de DIARIO HUARPE, los productores ganaderos del suroeste del departamento Sarmiento por el uso de cañones rompetormentas en los diferimientos agrícolas asentados en la zona que se conoce como Campo Grande El Acequión, referentes de las empresas dijeron que sí sienten disparos cuando hay tormentas, pero que no son ellos. Además, contaron que proveedores de Mendoza les ofrecieron muchas veces el servicio, pero que el grupo de empresas desistió de comprarlos porque son muy caros.

Los dichos de los empresarios agrícolas que cultivan vides, pistachos, olivos, granadas y nueces manifestaron que en las fincas grandes que hay en todo el campo no tienen cañones rompetormentas. “Sí, sentimos disparos cuando hay tormentas, pero no son de este lugar”, aseguró un referente del emprendimiento agrícola a Tiempo de San Juan. “Si lo estuviéramos utilizando, no tendríamos ningún inconveniente en decirlo, porque no es ninguna actividad prohibida”, agregó.

El referente del emprendimiento agrícola contó que proveedores del servicio que ofrece romper las tormentas, los cuales están instalados en la provincia de Mendoza, les ofrecieron muchas veces la tecnología que aplican para tal fin, pero que el grupo de diferimientos agrícolas instalados en Sarmiento, desistió de comprarlos porque “son muy caros”, y sus efectos no están comprobados.

“Se han hecho consultas con gente de Solfrut, con Cencosud y con el grupo CREA, que tienen experiencia de más de 20 años en otras provincias, y nos dijeron que no funcionaba, que lo mismo cae piedra”, dijo la fuente Tiempo de San Juan.

Según cuenta el referente del sector, que el sistema no hace desaparecer las tormentas, sino que su objetivo es ser antigranizo, achicar la piedra para que no haga tanto daño. También manifestó que en caso de que los vendedores hayan convencido a alguien de comprar, debe ser un caso aislado, y “si alguien cree que por un caso aislado se va a desarmar una tormenta y haber sequía, está equivocado”, dijo.

Por otro lado, asegura que los grandes diferimientos agrícolas que están en esa zona no van a contratar sistemas que rompan tormentas, porque necesitan agua. “En la zona los cultivos son regados con agua proveniente de perforaciones que tienen un costo muy fuerte. Allí se deben utilizar bombas grandes, de 100 HP de potencia, y el costo de las facturas eléctricas significa unos $2 millones por mes por cada perforación”, dijo.

Vale recordar que fue el 10 de noviembre de este año cuando los productores ganaderos del suroeste de Sarmiento tomaron la decisión de visibilizar la problemática que estaban sufriendo con los diferimientos que están instalados en la zona y que utilizan cañones para romper las tormentas. Con la prueba en mano, la denuncia tomó vuelo y la juez de Paz de Sarmiento, María Eugenia Barassi, pidió a la Secretaría de Ambiente de la provincia un informe sobre los impactos que estas tecnologías generan en las tormentas y el medio ambiente, pero, hasta el momento, el informe no llega al despacho de Barassi.