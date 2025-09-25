La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció que en octubre de 2025 se aplicará un aumento del 1,9% en todas sus prestaciones, incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este ajuste se basa en la inflación registrada en agosto y está contemplado en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

La AUH es un beneficio económico destinado a padres, madres y tutores legales para apoyar el desarrollo de niños y adolescentes a su cargo, asegurando igualdad de oportunidades. Para ser beneficiario, es necesario que el titular sea argentino o extranjero con al menos dos años de residencia en el país. Además, los hijos deben ser menores de 18 años y solteros, salvo en casos de discapacidad, donde no hay límite de edad.

Con el aumento, el monto total de la AUH en octubre alcanzará los $117.273. Sin embargo, ANSES retiene el 20% de este valor, entregando inicialmente $93.819,73 a los titulares. El restante 20% se entrega tras la presentación de la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de vacunación, educación y controles de salud de los hijos.

Por su parte, la Tarjeta Alimentar, que garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria, mantiene sus montos congelados y no se ajustan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El valor de este beneficio varía según la cantidad de hijos que tenga cada familia. Aunque está previsto un aumento del 100% en febrero de 2024, para el próximo mes los montos seguirán siendo los mismos.