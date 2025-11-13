Jubilados que cobran el aguinaldo tienen fechas de pago confirmadas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó las fechas de pago del aguinaldo para jubilados y pensionados, que se acreditará junto con los haberes de diciembre 2025. El medio sueldo adicional, correspondiente al Sueldo Anual Complementario (SAC), se calcula sobre la remuneración más alta percibida durante el segundo semestre.

Con la actualización prevista por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que el Indec dará a conocer hoy a las 16, el haber mínimo se ubicará en torno a $340.000, y quienes cobren la mínima con bono de $70.000 percibirán un total cercano a $410.000.

De esta manera, el medio aguinaldo rondará los $170.000, por lo que el total a cobrar en diciembre —entre haber, bono y aguinaldo— alcanzaría los $580.000 aproximadamente.

En cuanto a las fechas de pago, Anses ya estableció el cronograma para jubilaciones y pensiones, que comenzará el 9 de diciembre con los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y continuará de forma escalonada según la terminación del DNI:

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Jubilados con haberes mínimos (SIPA):

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

El pago incluirá el aguinaldo y el haber actualizado con el nuevo aumento de diciembre, además del bono extraordinario en caso de ser confirmado por el Gobierno.